中潭公路沿路散落屍塊好嚇人 警方解謎竟是豬內臟

南投縣國姓鄉台14線中潭公路昨天深夜有騎士發現沿路竟散布屍塊與血水，相當驚悚駭人，以為發生命案，趕緊報案。埔里警分局長壽派出所員警趕到現場也嚇一跳，還好仔細檢查後，確認這些「屍塊」全都是豬內臟。研判是運送車輛不慎掉落，立刻將沿路的內臟撿請，並清理路面，以免影響人車安全。

埔里警分局昨天深夜接獲報案，指國姓鄉中正路1段沿路發現路面散落肉塊內臟，地面還有血水，相當嚇人，懷疑是否發生命案，也擔心機車經過壓到摔車。

長壽派出所立刻派員警到場處理，看到路面的內臟和血水也相當緊張，指揮車輛閃避，同時檢查這些內臟，確認都是豬內臟，疑似處理不久因此夾雜大量血水，研判應該是運送屠體車輛不慎，這些豬內臟掉落路面，引發虛驚一場。