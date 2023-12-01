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中潭公路沿路散落屍塊好嚇人 警方解謎竟是豬內臟

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣國姓鄉台14線中潭公路昨天深夜有騎士發現沿路竟散布屍塊與血水，相當驚悚駭人，以為發生命案，趕緊報案。埔里警分局長壽派出所員警趕到現場也嚇一跳，還好仔細檢查後，確認這些「屍塊」全都是內臟。研判是運送車輛不慎掉落，立刻將沿路的內臟撿請，並清理路面，以免影響人車安全。

埔里警分局昨天深夜接獲報案，指國姓鄉中正路1段沿路發現路面散落肉塊內臟，地面還有血水，相當嚇人，懷疑是否發生命案，也擔心機車經過壓到摔車。

長壽派出所立刻派員警到場處理，看到路面的內臟和血水也相當緊張，指揮車輛閃避，同時檢查這些內臟，確認都是豬內臟，疑似處理不久因此夾雜大量血水，研判應該是運送屠體車輛不慎，這些豬內臟掉落路面，引發虛驚一場。

為避免影響行車安全，員警徒手將沿路逐一撿拾並裝至塑膠袋中，迅速將道路障礙清除完畢，交通也恢復了通行順暢，經過的民眾及車輛駕駛也感謝員警辛苦的執勤，豎起大拇指稱讚。警方也提醒車輛運載貨物，應妥善固定，避免行駛間掉落，影響行車安全。

南投縣中潭公路深夜掉落內臟和血水，埔里警分局員警到場確認是豬內臟，徒手檢起裝袋。圖／埔里警分局提供
南投縣中潭公路深夜掉落內臟和血水，埔里警分局員警到場確認是豬內臟，徒手檢起裝袋。圖／埔里警分局提供
南投縣中潭公路深夜掉落內臟和血水，埔里警分局員警到場確認是豬內臟，徒手檢起裝袋。圖／埔里警分局提供
南投縣中潭公路深夜掉落內臟和血水，埔里警分局員警到場確認是豬內臟，徒手檢起裝袋。圖／埔里警分局提供
南投縣中潭公路深夜掉落內臟和血水，埔里警分局員警到場確認是豬內臟，徒手檢起裝袋。圖／埔里警分局提供
南投縣中潭公路深夜掉落內臟和血水，埔里警分局員警到場確認是豬內臟，徒手檢起裝袋。圖／埔里警分局提供
南投縣中潭公路深夜掉落內臟和血水，地面血淋淋相當駭人。圖／埔里警分局提供
南投縣中潭公路深夜掉落內臟和血水，地面血淋淋相當駭人。圖／埔里警分局提供

命案 埔里

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