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替女友出氣要求道歉不成 男狂毆猛踹把人打到命危

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

華姓男子因女友與葉姓男子曾有口角糾紛，日前不期而遇，華男要求葉男道歉不成，徒手毆打、猛踹對方，經同行友人制止才罷手，葉男負傷返家，女兒發現後將其送醫治療，發現葉男有腦出血、面部骨折等，葉男事後提告，檢警循線逮回華男，近日偵結依殺人未遂罪嫌起訴。

警方調查，55歲華男的女友曾遭60歲葉男搭訕，並發生口角，華男4月9日晚上7時許在新北市三芝區一處娃娃機店旁與葉男不期而遇，華男為替女友出氣，要求葉男道歉，見葉男拒絕，即上前毆打葉男。

過程中，葉男吃痛倒地，好不容易站起身，又被華男擊倒，頭部被打﹑被踢又撞擊地面，多次受創，直到華男友人出手制止，華男才罷手走人。

葉男傷痕累累回到家中，其女兒發現傷勢後將其送醫治療，葉男還一度住進加護病房、發出病危通知；經醫院診斷，葉男受腦出血、顴骨骨折、右膝挫傷等，包含不可逆的頭部損傷和認知功能缺損等傷勢，葉男事後提告華男，新北市淡水分局獲報介入偵辦，循線逮回華男到案，其對犯行坦承不諱，警詢後將其送辦。

起訴指出，檢方經訊問華男、葉男、葉女、華男的江姓友人等，檢視醫院診斷書及案發相關監視器畫面，認華男涉嫌殺人未遂罪，近日偵結起訴華男。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

女友 殺人

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