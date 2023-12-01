嘉市男疑不滿嘮叨 持刀砍兄血濺海產店

嘉義市洪姓兄弟同在某海產店工作，昨天晚間領有身心障礙手冊的洪弟疑不滿兄長嘮叨，竟持刀砍人，導致兄長受重傷，警方獲報後逮捕洪弟，全案依殺人未遂罪移送法辦。

嘉義市第一警分局今天表示，昨天晚間7時29分接獲民眾報案，西區某海產店內發生砍人事件，北鎮派出所員警趕到現場，立即封鎖現場，通知鑑識人員採證，及查扣作案用的菜刀，並逮捕砍人的31歲洪姓男子。

警方協助頸部受傷的洪姓兄長就醫，經治療後，生命跡象穩定，目前在加護病房觀察中。

警方調查，洪姓兄弟為同父異母關係，2人相差37歲，洪弟領有身心障礙手冊，兄弟同住，且都在海產店工作。

警方說，洪姓兄長平時會嘮叨洪男，昨天晚間又嘮叨幾句，洪男突然情緒失控才行兇，全案依殺人未遂罪移送法辦。