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拒當打詐豬隊友 NCC、金管會、數發部跨部會合作「強力監管」

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

高檢署今舉行「112年詐欺情勢分析」記者會，與NCC、金管會、數發部及警方共同向國人報告打詐相關作為，上述三個行政機關也都拿出多項具體作為，對可能涉及電信詐欺得主責業務進行強力監管，努力甩掉打詐國家隊豬隊友的臭名。

例如電信詐騙重要源頭之一的人頭門號，NCC從技術面上協助攔阻詐騙門號、簡訊及境外偽冒來話詐騙，今年1到10月已攔阻偽冒國際來話1683萬通、關鍵字攔阻詐騙簡訊731萬則、詐騙電話斷話1264門；其次推出市話及行動電話的國際來話語音警示，提高民眾對詐騙的警覺性。

此外，NCC也訂頒了「電信事業受理申辦電信服務風險管理機制指引」，強化電信事業落實KYC（實名認證）機制，截至10月底電信業者已拒絕約122家未符合KYC的企業客申辦門號，減少詐騙風險發生。

對於近來電信業大事，遠傳與亞太合併、台灣大哥大與台灣之星合併，NCC建議，為避免電信網路詐騙集團傳送詐騙訊息，民眾可以自主關閉APPLE iMessage及Android RCS等網路型態的訊息功能，強調電信事業不會因電信合併、帳務原因，聯繫用戶進行網路轉帳或ATM操作，若有疑問可以向165防詐專線、各電信事業門市或客服電話確認。

金管會則表示，金融機構藉由臨櫃關懷客戶，今年1至9月間成功攔截件數8170件，總金額54.98億元，較去年同期增加90%。為提升金融機構防制詐欺能力，金管會已從攔阻非法金流、網路或行動銀行及預警機制等面向，推動包括加強臨櫃關懷；攔阻境外詐欺帳戶；強化網路銀行約定轉帳風險控管、將檢警機關回饋的異常交易態樣提供給金融機構，納入內部預警加強控管；鼓勵金融機構運用科技防詐。

另外，金管會也將修法解決網路平台假投資廣告；納管虛擬資產交易平台業者、辦理專案金融檢查；配合警政署建置電子化平臺，及與執法機關合作強化聯防機制；加強對民眾與學生反詐宣導等各方面著手。

至於數發部將持續推動數位信任科技，藉公私協力防堵詐騙，包括「111政府專屬短碼簡訊平台」，讓政府從源頭提供可信任的訊息；推動電商業者導入物流隱碼技術，確保個資保護與可信任的購物環境；推動多項措施防止遊戲點數與第三方支付成為詐騙工具等。

數發部指出，近半年民眾因電商個資外洩、遊戲點數詐騙受害已大幅減少，將盡快就檢方執法發現的詐欺態樣進行研處，透過跨部會合作與C2C業者溝通，合力促成聯防機制，從源頭防堵新型態詐騙手法。

高檢署今舉行「112年詐欺情勢分析」記者會，金管會副組長張世昌報告防制、打擊詐欺作為及成效。記者蔣永佑／攝影
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高檢署今舉行「112年詐欺情勢分析」記者會，NCC副處長黃天陽說明NCC堵詐協力作為。記者蔣永佑／攝影
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高檢署今舉行「112年詐欺情勢分析」記者會，數發部副組長施偉仁報告詐欺防制與打擊協力作為。記者蔣永佑／攝影
高檢署今舉行「112年詐欺情勢分析」記者會，數發部副組長施偉仁報告詐欺防制與打擊協力作為。記者蔣永佑／攝影

詐騙集團 電信詐騙 個資

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