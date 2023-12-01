台灣之光！台北市消防局獲頒第6屆亞洲EMS雙料大獎

台北市消防局緊急救護科榮獲第6屆亞洲EMS團體「最佳機構獎（Institutional Award）」，以及「抗疫戰士-個人獎(COVID Warrior Award-Individual)」，昨天在日本東京東鄉紀念館舉行頒獎典禮，台北市成為台灣唯一在亞洲地區，獲頒緊急醫療救護服務獎項縣市。

第6屆亞洲EMS獎項（The 6th Asian EMS Awards）是由亞洲緊急醫療救護協會（Asian Association for EMS, AAEMS），表彰亞洲地區建立緊急醫療體系作出巨大貢獻的個人及機構，獎項由亞洲地區專家組成評審團，針對機構在緊急醫療救護領域的創新措施、政策效益、國際社群影響等方面的實踐進行審查，最終台北市消防局脫穎而出，團體獲頒「最佳機構獎」最高榮譽，過去台灣還未曾有縣市獲頒EMS國際獎項。

另外消防局第三大隊建國分隊楊文碩小隊長，以COVID-19疫情期間制定第一線救護人員的作業程序、整合「進階呼吸道預置包-台北杜鵑花」並獲刊於國際期刊等事蹟，榮獲「COVID-19抗疫戰士-個人獎」。

消防局表示，楊文碩小隊長在緊急救護工作具有相當傑出的表現及貢獻，訂定緊急救護作業程序、規劃各式緊急救護教育訓練、教導無數EMT人員，持續優化EMS系統，對EMS的熱忱及付出，眾人有目共睹，他過去曾獲頒台北市優良青年、台北市消防局金龍獎、台北市政府模範公務人員、內政部消防署鳳凰獎、台灣急診醫學會第一屆傑出救護技術員及第二屆EMS貢獻獎等多項獎項，此次獲獎更擊敗亞洲地區各國緊急救護好手，替台北市拿下個人獎殊榮。

台北市消防局為提升急救實力，近年來不斷推行各項創新政策並推廣至全國，包含施打院前骨內針（I/O）、全面推動HP-CPR（高效能CPR）、救護勤務結合團隊資源管理TRM、辦理全國第一場全球復甦聯盟（Global Resuscitation Alliance,GRA）台北研討會、設立全國第一個經美國NAEMT認證的緊急救護學院（Emergency Medical Academy, EMA）、建置全國首創志願者急救系統-全民守護者App、推動PA（Pumper-Ambulance）連結派遣、辦理CPR指導員（Coach）訓練及建置5G救護車視訊聯防系統…等。