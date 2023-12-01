網購要小心！桃警攜手領航猿識詐宣導 抽獎活動開跑

詐騙手法層出不窮，不僅造成民眾財產損失，也對社會治安構成嚴重危害，桃園市警察局刑事警察大隊與桃園璞園領航猿籃球隊球員合作拍攝識詐宣導影片，以陽光形象向大家宣導「假網拍詐騙」手法，同時舉辦線上抽獎活動，希望有效建立民眾識詐能力。

隨著科技快速發展，網路已成生活中不可或缺的一環，不論是線上購物或是網路拍賣，都能快速在網路上一鍵完成，因此詐騙集團運用網路的便利性向消費者詐財，以「限時優惠」、「倒數計時」等關鍵字刊登在網頁，且優惠明顯低於一般市售價格，引誘民眾上鉤，造成民眾財物損失。

對此桃園市警察局刑事警察大隊結合桃園市體育局，與桃園璞園領航猿籃球隊球員張鎮衙、陳昱瑞一同合作拍攝識詐宣導影片，希望透過運動員陽光、正面的形象，向大家宣導「假網拍詐騙」手法，以提升全民防詐意識，共同守護民眾財產。

為建立民眾識詐能力，桃市刑大舉辦線上抽獎活動，活動期間為12月1日至12月15日晚間11點59分，只要到「桃園刑大預防犯罪宣導」臉書粉絲專頁觀看影片並留言，就有機會抽到好禮，抽獎結果將在活動截止日後一周內公布並同時保留修改內容權利。