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獵槍放機車踏板走火 花蓮29歲獵人頭部中槍身亡
花蓮縣一名29歲余姓男子，和親友上山打獵，下山時余男將獵槍槍托朝下、槍管朝上，放在機車踏板上，疑因產業道路路面顛簸，槍支突然走火，擊中騎車的余男，喜得釘子彈卡在腦部，送醫急救仍告不治。
花蓮縣消防局上月27日晚間10時許，接獲通報指秀林鄉三棧礦場有人受到槍傷，趕往救援，將余男送往花蓮慈濟醫院急救，因傷勢嚴重，延至28日上午7時仍告不治。
警方調查，余男家住秀林鄉三棧村，為太魯閣族原住民，上月27日晚間與陳姓友人及弟弟一同上山打獵，獵得一隻山羌後，余男騎機車載弟弟，陳姓友人騎微型電動車，一同從富山石礦路下山。
余男騎車時，將獵槍槍托朝下、槍管朝上，立放在機車踏板上，因該路段為產業道路，路況不佳，該支獵槍又是改造的土製喜得釘獵槍，沒有保險裝置，疑似在行進時因路面顛簸造成槍支走火，喜得釘子彈從余男下巴射入，卡在腦部，造成余男傷重不治。
全案經警方報請檢察官相驗後，以意外結案。新城警分局調查，該支獵槍並未申請許可，呼籲原住民持有獵槍，務必依槍砲彈藥刀械管制條例第20條規定，向各縣市警察局申請許可，如持有未登記的自製獵槍，將處2千元以上2萬元以下罰鍰，從事打獵行為也請注意安全，避免發生傷亡。
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