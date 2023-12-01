獵槍放機車踏板走火 花蓮29歲獵人頭部中槍身亡

花蓮縣一名29歲余姓男子，和親友上山打獵，下山時余男將獵槍槍托朝下、槍管朝上，放在機車踏板上，疑因產業道路路面顛簸，槍支突然走火，擊中騎車的余男，喜得釘子彈卡在腦部，送醫急救仍告不治。

花蓮縣消防局上月27日晚間10時許，接獲通報指秀林鄉三棧礦場有人受到槍傷，趕往救援，將余男送往花蓮慈濟醫院急救，因傷勢嚴重，延至28日上午7時仍告不治。

警方調查，余男家住秀林鄉三棧村，為太魯閣族原住民，上月27日晚間與陳姓友人及弟弟一同上山打獵，獵得一隻山羌後，余男騎機車載弟弟，陳姓友人騎微型電動車，一同從富山石礦路下山。

余男騎車時，將獵槍槍托朝下、槍管朝上，立放在機車踏板上，因該路段為產業道路，路況不佳，該支獵槍又是改造的土製喜得釘獵槍，沒有保險裝置，疑似在行進時因路面顛簸造成槍支走火，喜得釘子彈從余男下巴射入，卡在腦部，造成余男傷重不治。