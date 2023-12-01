影／高雄少年無照騎車闖紅燈撞保時捷 氣囊爆駕駛傷他骨折

高雄市前鎮區今天上午發生一起車禍，陳姓機車騎士疑在光華二路搶快闖紅燈，撞上保時捷凱燕，因撞擊力道大，轎車安全氣囊爆開，致蔣姓駕駛手受傷，陳則右腳開放性骨折、手受傷，幸無生命危險，警方事後查出陳是17歲少年，由於無照騎車，開出2張罰單外，家長得陪同參加交安講習。

警方調查，陳姓少年今天上午8時許，騎機車行經前鎮區光華二路與一心一路口時，疑搶快闖紅燈，與沿光華二路由北往南行駛欲左轉一心一路的蔣姓男子（59歲）駕駛的保時捷凱燕休旅車相撞。

陳男當場被撞飛重摔在地，致右腳開放性骨折、手挫傷，保時捷休旅車安全氣囊爆開，導致蔣男手受傷，由於車禍現場緊鄰前鎮分局僅約150公尺遠，警方獲報迅速抵達現場。

救護員發現陳受傷但意識清醒，幸送醫後無生命危險。警方事後對陳、蔣兩人施以酒測，均無酒駕行為，但發現陳年僅17歲、無照騎車，研判陳當下搶快闖紅燈釀禍。

陳因無照騎車，警方依據道路交通管理處罰條例第53條第1項規定，汽車駕駛人行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，處1800元以上5400元以下罰鍰，另機車騎士無照部分依同法第21條，處6000元以上2萬4000元以下罰鍰；此外，恐也將面臨保時捷車損賠償。