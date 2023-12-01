影／高雄「超派」貨車停輕軌軌道 不甩列車猛按喇叭慘了

高雄輕軌路網明年起成圓，但行經路段狀況不斷，一輛小貨車昨晚在苓雅區一處路口遇紅燈直接停在軌道上，剛好輕軌列車通過，司機員猛按喇叭，但貨車駕駛可能以為停紅燈最大，仍按兵不動，過程被PO上網路，警方指駕駛已違規，將追身分開罰。

網路社群「社會事新聞影音」今天上午貼出一則影片，影片中只見一輛小貨車昨晚因路口紅燈，停在苓雅區凱旋二路與四維二路口的輕軌軌道上，剛好一列輕軌列車駛來，司機員對小貨車猛按喇叭示警，但小貨車駕駛卻一動也不動，過程被路過車輛錄下後PO上社群。

苓雅警分局警方表示，尚未接獲相關交通違規報案或檢舉，經檢視影片，影片發生時間在傍晚5時47分許，該輛小貨車沿四維二路東向西方向行駛，因遇紅燈將車輛停在輕軌軌道上，輕軌駕駛才鳴按喇叭示警。

警方指出，小貨車駕駛已違反道路交通管理處罰條例處罰法條及罰則為第55條第1項1款「在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內或消防車出、入口5公尺內臨時停車」，可處300元以上600元以下罰鍰。