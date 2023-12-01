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影／高雄「超派」貨車停輕軌軌道 不甩列車猛按喇叭慘了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄輕軌路網明年起成圓，但行經路段狀況不斷，一輛小貨車昨晚在苓雅區一處路口遇紅燈直接停在軌道上，剛好輕軌列車通過，司機員猛按喇叭，但貨車駕駛可能以為停紅燈最大，仍按兵不動，過程被PO上網路，警方指駕駛已違規，將追身分開罰。

網路社群「社會事新聞影音」今天上午貼出一則影片，影片中只見一輛小貨車昨晚因路口紅燈，停在苓雅區凱旋二路與四維二路口的輕軌軌道上，剛好一列輕軌列車駛來，司機員對小貨車猛按喇叭示警，但小貨車駕駛卻一動也不動，過程被路過車輛錄下後PO上社群。

苓雅警分局警方表示，尚未接獲相關交通違規報案或檢舉，經檢視影片，影片發生時間在傍晚5時47分許，該輛小貨車沿四維二路東向西方向行駛，因遇紅燈將車輛停在輕軌軌道上，輕軌駕駛才鳴按喇叭示警。

警方指出，小貨車駕駛已違反道路交通管理處罰條例處罰法條及罰則為第55條第1項1款「在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內或消防車出、入口5公尺內臨時停車」，可處300元以上600元以下罰鍰。

另駕駛也違反道交法第45條1項17款「聞或見大眾捷運系統車輛之聲號或燈光，不依規定避讓或在後跟隨迫近」規定，可處600元以上1800元以下罰鍰。警方表示，將追查小貨車駕駛身分，依法開罰。

高雄市一輛小貨車昨晚在苓雅區一處路口遇紅燈直接停在軌道上，剛好輕軌列車通過，司機員猛按喇叭，但駕駛仍不為所動。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一輛小貨車昨晚在苓雅區一處路口遇紅燈直接停在軌道上，剛好輕軌列車通過，司機員猛按喇叭，但駕駛仍不為所動。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一輛小貨車昨晚在苓雅區一處路口遇紅燈直接停在軌道上，剛好輕軌列車通過，司機員猛按喇叭，但駕駛仍不為所動。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一輛小貨車昨晚在苓雅區一處路口遇紅燈直接停在軌道上，剛好輕軌列車通過，司機員猛按喇叭，但駕駛仍不為所動。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

高雄輕軌 交通違規

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