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嘉義市驚傳弟拿菜刀砍傷兄長家暴 起因兄為生活小事嘮叨弟

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市昨晚發生有精障手冊31歲洪姓男子，不滿與他共同生活、大他40歲兄長，為生活瑣事嘮叨，2人在工作地點某海產店，爆發爭執口角，洪男憤而拿菜刀砍向兄長左頸受傷，警方獲報到場逮捕洪男，上午依殺人未遂罪法辦。

警方調查，昨晚7點29分獲報，西區八德路某家海產店發打架砍人，北鎮派出所員警到場，砍人的31歲洪姓男子，與兄長被害人是同父異母兄弟關係，父母都不在，兄弟共同生活，兄已婚弟未婚，兄弟都受雇在海產店工作。

因洪姓男子兄長長期不滿弟弟生活不檢點，產生糾紛，洪男憤而拿菜刀砍向兄長，致其左頸受刀傷，警方立即封鎖現場，通知鑑識人員到場，協助救護被害人到嘉義基督教醫院，警方逮捕洪男依殺人未遂罪嫌移送嘉義地檢署。

因洪男有犯嫌有精神障礙，領有身心障礙手冊，已請警分局家暴防治官介入處理，通報衛生局及社工協助輔導，評估申請緊急保護令。

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有精障手冊31歲洪姓男子，不滿與他共同生活、大他40歲兄長，為生活瑣事嘮叨，2人在工作地點某海產店，爆發爭執口角，洪男憤而拿菜刀砍向兄長左頸受傷，警方獲報到場逮捕洪男，上午依殺人未遂罪法辦。記者魯永明／翻攝
有精障手冊31歲洪姓男子，不滿與他共同生活、大他40歲兄長，為生活瑣事嘮叨，2人在工作地點某海產店，爆發爭執口角，洪男憤而拿菜刀砍向兄長左頸受傷，警方獲報到場逮捕洪男，上午依殺人未遂罪法辦。記者魯永明／翻攝

嘉義 兄弟 殺人

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