快訊

6都留2個「先踢誰？」 眾人齊點名「這1都」：離開市區什麼都沒有

首架2倍音速戰鬥機F-104 造就全世界飛最快的18歲女高中生

10點開搶！台灣虎航2024夏日航班「飛日韓機票1299元」 明年1/16加開高雄-沖繩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／誤信假投資被騙170萬 泰山婦欲再交付25萬警及阻

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

劉姓婦人透過臉書投資廣告連結加入LINE投資群組，對方誆以代操股盤、穩賺不賠，吸引她前後交付170萬投資。上個月27日對方以她抽中43張股票為謊，要她再面交25萬投資，她起疑跑去銀行詢問才發現被騙，她與警聯手誘出兩名車手當場逮捕，依法究辦。

據了解，劉姓婦人（47歲）是一名作業員，今年9月她透過臉書一則股票投資廣告，點入連結加入一LINE投資群組，對方誆以可代操股盤、穩賺不賠、高獲利，吸引她前後交付170萬投資。

這個月27日詐團成員以她抽中43張股票，要她再儲值25萬投金交付給業務，劉婦心有存疑自行前去銀行詢問，行員一聽當場告知她被騙，氣的劉婦報警協助。

經警了解確認劉婦被騙，請她誘出詐團成員，當天下午3時許，雙方在新北市泰山區民國街30號對面公園附近交付25萬元之際，埋伏員警衝前逮捕車手王姓男子（26歲）、監控手蘇姓男子（23歲），查扣手機、贓款及印章等贓證物，一併帶回偵辦，警詢後依詐欺罪嫌送辦，後續持續向上溯源追緝主嫌。

林口警呼籲，詐騙集團常於網路投放投資廣告，並以誇大不實的噱頭吸引人投資。民眾切勿輕易相信，若警覺遭騙，可撥打165反詐騙專線查證，避免受騙上當，確保財產安全。

劉姓婦人誤信臉書假投資前後被騙170萬，上個月27日欲再交付25萬投資，警及時攔阻，逮捕兩車手究辦。記者曾伯愷／翻攝
劉姓婦人誤信臉書假投資前後被騙170萬，上個月27日欲再交付25萬投資，警及時攔阻，逮捕兩車手究辦。記者曾伯愷／翻攝
劉姓婦人誤信臉書假投資前後被騙170萬，上個月27日欲再交付25萬投資，警及時攔阻，逮捕兩車手究辦。記者曾伯愷／翻攝
劉姓婦人誤信臉書假投資前後被騙170萬，上個月27日欲再交付25萬投資，警及時攔阻，逮捕兩車手究辦。記者曾伯愷／翻攝
劉姓婦人誤信臉書假投資前後被騙170萬，上個月27日欲再交付25萬投資，警及時攔阻，逮捕兩車手究辦。記者曾伯愷／翻攝
劉姓婦人誤信臉書假投資前後被騙170萬，上個月27日欲再交付25萬投資，警及時攔阻，逮捕兩車手究辦。記者曾伯愷／翻攝
劉姓婦人誤信臉書假投資前後被騙170萬，上個月27日欲再交付25萬投資，警及時攔阻，逮捕兩車手究辦。記者曾伯愷／翻攝
劉姓婦人誤信臉書假投資前後被騙170萬，上個月27日欲再交付25萬投資，警及時攔阻，逮捕兩車手究辦。記者曾伯愷／翻攝

廣告 詐騙集團

延伸閱讀

賴清德稱台灣缺工是因「民主社會」 侯友宜酸：詐團是民進黨最軟的一塊

影／年關將近宵小易出沒！3天連犯4起住宅機車竊案 警逮泰山慣竊送辦

超慘二寶媽！銀行帳戶3萬元賣詐團 她得賠1299萬元給被害人

改管車噪音轟炸泰山18甲一年 網批：為何不裝噪音取締照相

相關新聞

高雄大社工業區異戊二烯外洩傳異味 消防隊灑水怕爆炸

高雄市大社工業區昨天傳出異味，高雄市府環保局調查發現1間化工廠熱可塑性橡膠製程洩料區的運輸管線洩漏，導致異戊二烯外洩，依...

獨／高雄警掃黃護膚店驚見自家人消費 他慘被記過調地

高雄市新興警分局警方今年7月間執行轄區掃黃勤務，在著名的色情大樓一家護膚店搜索，盤查男客身分時，驚見自家人，據了解，該名...

過6年！妥瑞氏症國中生輕生 校長輔導失當遭懲戒法院休職2年

2017年10月台北市立一名患妥瑞氏症國中生選擇輕生，監察委員聽聞死者遭校方恐嚇羞辱，立案調查後，彈劾朱姓校長。懲戒法院...

空軍官校宿舍工地清晨火舌竄出！出動雲梯車高空灑水滅火

高雄岡山空軍官校周邊正在興建的宿舍工地，今天清晨離奇冒出濃煙並有火舌竄出，空軍官校人員清晨5時30分許發現後，趕緊通報內...

影／誤信假投資被騙170萬 泰山婦欲再交付25萬警及阻

劉姓婦人透過臉書投資廣告連結加入LINE投資群組，對方誆以代操股盤、穩賺不賠，吸引她前後交付170萬投資。上個月27日對...

洩漏個資給徵信業者 三重偵查佐及業者5人聲押禁見獲准

新北市三重警分局林姓偵查佐，涉嫌洩漏民眾個資給自稱徵信業者，藉以威脅恐嚇被害人勒索封口費。前天新北地檢署指揮警政署政風室...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。