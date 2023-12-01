影／誤信假投資被騙170萬 泰山婦欲再交付25萬警及阻

劉姓婦人透過臉書投資廣告連結加入LINE投資群組，對方誆以代操股盤、穩賺不賠，吸引她前後交付170萬投資。上個月27日對方以她抽中43張股票為謊，要她再面交25萬投資，她起疑跑去銀行詢問才發現被騙，她與警聯手誘出兩名車手當場逮捕，依法究辦。

據了解，劉姓婦人（47歲）是一名作業員，今年9月她透過臉書一則股票投資廣告，點入連結加入一LINE投資群組，對方誆以可代操股盤、穩賺不賠、高獲利，吸引她前後交付170萬投資。

這個月27日詐團成員以她抽中43張股票，要她再儲值25萬投金交付給業務，劉婦心有存疑自行前去銀行詢問，行員一聽當場告知她被騙，氣的劉婦報警協助。

經警了解確認劉婦被騙，請她誘出詐團成員，當天下午3時許，雙方在新北市泰山區民國街30號對面公園附近交付25萬元之際，埋伏員警衝前逮捕車手王姓男子（26歲）、監控手蘇姓男子（23歲），查扣手機、贓款及印章等贓證物，一併帶回偵辦，警詢後依詐欺罪嫌送辦，後續持續向上溯源追緝主嫌。