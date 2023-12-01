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影／精神不濟撞斷消防栓猛噴水 新北市樹林區轎車翻覆駕駛擦傷

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

薛姓男子今天清晨開車疑因精神不濟，自撞新北市樹林區鎮前街路旁變電箱、消防栓後翻覆，他自行脫困爬出車外，手部輕微擦傷無須送醫，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，薛姓男子（32歲）今天清晨近6時許開車行經新北市樹林區鎮前街75號前，疑似精神不濟人車失控衝撞路旁變電箱及消防栓，導致整輛車翻覆。薛男自行脫困爬出車外。

警、消獲報出動人車趕抵，檢視薛男手部輕微擦傷不願就醫。肇事駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

樹林警方呼籲用路人，行車務必注意精神狀態，如狀況不佳務必休息養足精神，避免因精神不濟導致事故發生。

新北市消防局第五大隊則提醒，夜間與雨天視線較差務必開啟大燈，除能提供車前照明外，也能增加其他用路人注意；另外下雨天路面濕滑，易會降低輪胎抓地表現，也會增長煞車距離，呼籲用路人在雨天開車，應適度降低行駛車速，確保安全。

薛男開車疑似精神不濟，自撞新北市樹林鎮前街路旁變電箱、消防栓後翻覆，所幸沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
薛男開車疑似精神不濟，自撞新北市樹林鎮前街路旁變電箱、消防栓後翻覆，所幸沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
薛男開車疑似精神不濟，自撞新北市樹林鎮前街路旁變電箱、消防栓後翻覆，所幸沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
薛男開車疑似精神不濟，自撞新北市樹林鎮前街路旁變電箱、消防栓後翻覆，所幸沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
薛男開車疑似精神不濟，自撞新北市樹林鎮前街路旁變電箱、消防栓後翻覆，所幸沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
薛男開車疑似精神不濟，自撞新北市樹林鎮前街路旁變電箱、消防栓後翻覆，所幸沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
薛男開車疑似精神不濟，自撞新北市樹林鎮前街路旁變電箱、消防栓後翻覆，所幸沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
薛男開車疑似精神不濟，自撞新北市樹林鎮前街路旁變電箱、消防栓後翻覆，所幸沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
薛男開車疑似精神不濟，自撞新北市樹林鎮前街路旁變電箱、消防栓後翻覆，所幸沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
薛男開車疑似精神不濟，自撞新北市樹林鎮前街路旁變電箱、消防栓後翻覆，所幸沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝

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