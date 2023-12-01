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獨／高雄警掃黃護膚店驚見自家人消費 他慘被記過調地
高雄市新興警分局警方今年7月間執行轄區掃黃勤務，在著名的色情大樓一家護膚店搜索，盤查男客身分時，驚見自家人，據了解，該名警員服務於鼓山警分局某派出所的巡佐，當下見到同仁只能乖乖出示身分，尷尬以對，由於非勤務時間涉足不正當場所，事後遭記過處分，10月中旬已隨統調調整至他所。
據了解，新興警分局今年7月連續數波查緝轄內掛羊頭賣狗肉的色情護膚店案，其中一件查獲自家人在店內消費情事，當時數名執勤員警依法在店內盤查女服務生和男客，其中1名男客見警方直搗黃龍，嚇得臉色蒼白。
警方依序盤查在場人身分時，該名男客乖乖交出證件，後坦承是服務於鼓山分局某派出所的員警，警方核對身分，發現是派出所的巡佐，依規定通報該分局處置。
由於該名巡佐涉足不正當場所行為屬實，分局將其記大過處分，由於各派出所巡佐缺調整不易，直到10月中旬，高雄市警局統調派任時，才將該名違紀巡佐調往其他派出所。
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