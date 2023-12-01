10歲男童冷天攜2歲妹負氣離家卻迷路 原因曝光

台中市大里一名10歲男童日前因外公家7歲小表妹搶玩具搶輸鬧脾氣，竟趁外公在忙不注意，負氣帶著2歲妹妹離家出走，走到大里區美群北路塗城福德宮附近迷途，還好民眾發現後報警，警方挨家挨戶詢問，終於順利找到男童外公家，結束一場虛驚。

台中市警局霧峰分局仁化派出所警員黃涵絹、簡佑宗日前傍晚巡邏時獲報，有二名幼童在塗城福德宮前迷路，警方到場了解後，原來是10歲男童在外公家與小表妹搶玩具吵架，憤而負氣帶著2歲的妹妹離家出走。

由於當時氣溫寒冷，兄妹倆在福德宮前瑟瑟發抖，男童面對員警的詢問，一臉驚恐的東張西望，簡佑宗見狀父愛爆發，一直耐心安撫，稍待情緒回穩時，男童告知員警外公家是的街道名稱，但無法清楚說明地址，員警立刻載著兄妹倆回到男童所指的街道挨家挨戶找尋，終於順利找到男童的外公。

男童的外公表示，男童的媽媽要外出採買，不方便帶著小孩，就委託他協助照顧，不料男童會因跟小表妹搶玩具吵架鬧脾氣，趁大人不注意，帶著小妹妹離家出走。

男童母親看到兩個小孩平安無事，非常感謝警方，並稱以後會好好教育小孩情緒控管，如果不是遇到好心民眾報案跟員警的熱心協助，後果恐不堪設想，幸運的結束一場虛驚。