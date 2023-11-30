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影／疑煞車失靈自撞山壁 釀3車事故1車側翻

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

黃姓貨車司機今天傍晚開車行經新北市新莊區壽山路，疑因煞車失靈失控撞上山壁後側翻，當場波及前方同行方向兩輛汽車，造成現場1人頭暈送醫後沒有大礙。肇事駕駛皆無酒駕，事故原因待查。

據了解，黃姓男子（68歲）今天傍晚5時44分左右，開著一輛小貨車載同謝男（55歲）、林男（55歲），一路沿著新北市新莊區壽山路往新莊方向直行。途中行經壽山路180號前疑因煞車失靈，整輛車失控往山壁衝撞當場側翻。

過程中，往前波及前方同向林女（44歲）及黃男（41歲）各自所駕駛汽車，造成黃男肢體輕微擦挫傷無需就醫，乘客林男頭暈意識清楚，緊急送醫急救所幸沒有大礙。事故現場一度車流回堵，直到晚上8時20分路況排除，恢復順向通行。肇事駕駛皆無酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

今天傍晚新北市新莊區壽山路發生3車事故，現場2人輕傷1人送醫，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天傍晚新北市新莊區壽山路發生3車事故，現場2人輕傷1人送醫，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天傍晚新北市新莊區壽山路發生3車事故，現場2人輕傷1人送醫，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天傍晚新北市新莊區壽山路發生3車事故，現場2人輕傷1人送醫，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天傍晚新北市新莊區壽山路發生3車事故，現場2人輕傷1人送醫，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天傍晚新北市新莊區壽山路發生3車事故，現場2人輕傷1人送醫，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

失控 酒駕

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