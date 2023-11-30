影／疑煞車失靈自撞山壁 釀3車事故1車側翻

黃姓貨車司機今天傍晚開車行經新北市新莊區壽山路，疑因煞車失靈失控撞上山壁後側翻，當場波及前方同行方向兩輛汽車，造成現場1人頭暈送醫後沒有大礙。肇事駕駛皆無酒駕，事故原因待查。

據了解，黃姓男子（68歲）今天傍晚5時44分左右，開著一輛小貨車載同謝男（55歲）、林男（55歲），一路沿著新北市新莊區壽山路往新莊方向直行。途中行經壽山路180號前疑因煞車失靈，整輛車失控往山壁衝撞當場側翻。