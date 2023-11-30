「警界梁詠琪」最美女所長打拳擊影片曝光 她笑稱：好喘

彰化縣警察局獲贈拳擊立靶健身器材，今天捐贈的「健身工廠」還出動健身教練指導員警，希望讓辛苦的員警達到健身與紓壓的效果，而有警界梁詠琪之稱的媽厝派出所所長黃衣淳也跟著教練拳打腳踢，打完後直呼「好喘，很有趣，有訓練到肌耐力」。

柏文健康事業公司「健身工廠」為感謝彰化縣警察局員警平日維護治安辛勞，希望紓解警察同仁身心壓力及強健體魄，今天由公關經理吳幸樺代表捐贈警方拳擊立靶健身器材1批，縣警局長張國雄也致贈感謝狀，「健身工廠」還出動2位健身教練指導員警如何增強體適能及使用拳擊立靶自主訓練等課程。

而警察局訓練教官團隊及霹靂小組成員等都前來學習交流，只見體技館現場擺放滿滿拳擊立靶，員警們先是實施原地跳、抬腿跑步等有氧運動，接續跟著健身教練揮拳、踢腿等動作練習，短短1個小時訓練即滿身大汗，直呼「拳擊課不只紓壓，還讓脂肪瘋狂燃燒」。

有全國最美所長之稱的溪湖警分局媽厝所長黃衣淳今天也在訓練之列，她打完拳擊後笑著直呼「好喘，有訓練到肌耐力」。

而曾是台大工管系高材生、中正盃大專女子組柔道冠軍的彰化警分局二組巡官陳景薔則說「滿棒的，背肌有伸展到」，這種有左右練習變化，可以訓練反應力，而且有器材在駐地就可以做這樣的訓練是一種福利。

鹿港警分局和興派出所28歲女警陳虹穎身高有180公分，從警前曾當過航空公司地勤人員、及補教老師等，她說，為了訓練體力，平時就會去健身房跑步或重訓，今天的拳擊訓練難不倒她。