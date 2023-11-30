六軍團戰術輪車遭撞 男騎士過彎失控「直插車底」全毀

桃園市一名唐姓男子今上午騎車行徑桃園區成功路三段，過彎時疑似車速過快直衝對向，猛撞一輛執勤中的六軍團21砲指部中型戰術輪車，機車直接插進車底，男子則倒地不起，警方到場確認雙方皆無酒駕，六軍團表示將配合警方調查，並將依軍車保險作業規定辦理後續事宜。

33歲唐姓騎士今上午10點20分沿成功路三段往林口方向行駛，行經彎道處疑似車速過快，不慎失控跨越雙黃線，衝進對向車道一輛中型戰術輪車底部，導致四肢及臉部多處擦傷，倒地不起，戰術輪車則幾乎沒損傷。

警方獲報立即趕抵現場協助傷者送醫，經酒精測試雙方均無飲酒情事，唐男送醫後意識清楚，中型戰術輪車內的3名軍人則無大礙，後續肇事責任由警方釐清中。

陸軍第六軍團指揮部表示，轄屬21砲指部一輛中型戰術輪車今上午執行軍品載運任務期間，行經桃園市成功路三段時，遭民眾機車逆向撞擊，雙方均無酒駕，已立即將民眾送醫治療，相關肇責由警方鑑處中。