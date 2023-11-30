健身房運動倒地沒心跳 新北消防救援男10天後康復出院

林姓男子這個月中旬在新北市三重區一間健身房運動，突然身體不適當場倒地失去生命跡象。新北市消防局獲報出動人車趕抵，施以CPR按壓AED電擊後旋即送醫急救，10天後林男康復出院。

據了解，林姓男子（30歲）這個月15日傍晚5時許在新北市三重區一間健身房運動，沒想到才運動到一半，他突然身體不適倒地，當場沒了生命徵象。新北市消防局獲報派員趕抵現場，接手健身教練按壓CPR、AED電擊兩次，林男才恢復呼吸心跳，趕緊送醫急救。林男住院治療10天後，於這個月25日康復出院。