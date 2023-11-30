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台南男失意山上輕生 兩地員警合作及時救援挽回一命

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市朱姓男子今天以視訊向友人說「這輩子最後悔的就是活在這世上」，朋友看他頭部及身體等多處有血跡、有輕生念頭，趕緊報案。新化警分局緊急動員協尋，及時通知家人到場安撫，避免悲劇發生。

台南市三分局今天凌晨接獲報案朋友要輕生，警方調閱車輛、手機等動態軌跡研判可能山上區附近，轄區新化分局獲報通報線上員警前往搜尋。兩小時後尋獲朱男在車後座全身是血、頭部還不斷流血，警察要他就醫不下車還拿出一把西瓜刀在車內揮舞，要求警方後退，警方一面安撫朱男怕他再自殘，立即通知家屬到場溫情喊話後，男子心情平復才配合救醫，打消輕生念頭。

新化分局長王智民表示，警方充分發揮團隊合作精神，第三分局落實受理、查證後迅速通報新化分局，員警積極尋獲，現場危險對峙時耐心安撫規勸、勇於任事及時挽救寶貴生命，視民如親精神值得讚許。民眾如發現親友有輕生傾向，應多陪伴、關心，自己有類似狀況也可隨時跟警方求助，協助自己及親友安渡難關。

*自殺無法挽回或解決問題，勇敢求救並非弱者。善用諮詢安心專線0800-788995及生命線協談專線1995或張老師專線1980等心理諮詢電話尋求協助。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

男子失意山上揮刀自殘，兩地員警合作及時救援挽回一命。記者周宗禎／翻攝
男子失意山上揮刀自殘，兩地員警合作及時救援挽回一命。記者周宗禎／翻攝
男子失意山上揮刀自殘，兩地員警合作及時救援挽回一命。記者周宗禎／翻攝
男子失意山上揮刀自殘，兩地員警合作及時救援挽回一命。記者周宗禎／翻攝

生命線 台南 警察

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