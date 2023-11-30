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影／桃園女駕駛過彎失控撞路邊電器行 車彈飛車頭全爛

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市一名林姓女子今上午開車行經八德區新興路一處彎道，疑恍神失控向右偏移，整輛車直衝路邊店家，導致車頭嚴重毀壞，所幸當時店家尚未營業，沒有造成傷亡，警方到場針對女駕駛酒測值為0，詳細情形有待進一步釐清。

八德警分局說明，今上午6點48分許，42歲林女駕駛小客車沿新興路往廣興路方向行駛，過彎時不明原因車身突然偏斜，整輛車向右衝出車道，直接撞上路旁一間二手電器行，強烈撞擊導致整輛車彈起打橫，車殼碎片噴飛，車頭更是嚴重毀壞。

警方接獲報案後趕往現場處理，事故車輛占用整個車道，所幸林女沒有大礙，警方經對林女實施酒測，酒測值為0，還好當時電器行尚未營業，也沒有路人經過，因此無人受傷，後續詳細肇事責任警方正調查釐清中。

桃園一名林姓女子開車撞擊店家車頭全毀，所幸業者尚未營業無人受傷。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名林姓女子開車撞擊店家車頭全毀，所幸業者尚未營業無人受傷。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名林姓女子開車行經桃園八德新興路失控撞路邊，車頭嚴重毀壞。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名林姓女子開車行經桃園八德新興路失控撞路邊，車頭嚴重毀壞。記者周嘉茹／翻攝

酒測 車道 恍神

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