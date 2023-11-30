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影／台大公館商圈大樓磁磚掉一地 女騎士輾碎片慘「犁田」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

人來人往的台大公館商圈，昨天下午竟然有磁磚從天而降。一名32歲黃姓女子騎車經過汀州路三段，不偏不倚壓到磁磚碎片不慎「犁田」，釀手腳擦挫傷，當時騎士後方還有汽車在後，所幸車速不快，見狀閃避，才沒有輾過，

警方昨天下午3點50分獲報趕抵，詢問騎士黃女狀況，確認她傷勢輕微自行送醫，在現場拉起封鎖線警戒，並通報市府相關單位。

警方事後調查，發現磁磚掉落處是6樓外牆，磁磚掉落後砸到3樓花盆，花盆又撞到2樓髮廊招牌，因此招牌、磁磚等碎片都掉落人行道，導致騎士摔車受傷。

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台大公館商圈昨天發生駭人的磁磚掉落事件，當時有機車騎士正巧經過，輾到碎片不慎犁田，所幸僅輕微擦挫傷。記者翁至成／翻攝
台大公館商圈昨天發生駭人的磁磚掉落事件，當時有機車騎士正巧經過，輾到碎片不慎犁田，所幸僅輕微擦挫傷。記者翁至成／翻攝
台大公館商圈昨天發生駭人的磁磚掉落事件，當時有機車騎士正巧經過，輾到碎片不慎犁田，所幸僅輕微擦挫傷。記者翁至成／翻攝
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台大公館商圈昨天發生駭人的磁磚掉落事件，當時有機車騎士正巧經過，輾到碎片不慎犁田，所幸僅輕微擦挫傷。記者翁至成／翻攝
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