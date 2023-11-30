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桃園駕駛撞緩撞車超過一半車體卡車下 疑這原因造成
38歲的柯姓駕駛今下午2時許，行駛轎車於國道1號北向65公里平鎮路段，疑似因開啟輔助駕駛系統功能未注意車前狀況撞擊前方緩撞車，所幸科男未受傷，現場3車道，占用內側車道處理，事故現場於3時5分許排除恢復通車，2車駕駛酒測值均為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。
下午2時22分許，高公局委外施工廠商於國道1號北向65公里平鎮路段內側車道移動清掃作業，並派緩撞車協助後方警戒，柯男疑似因開啟輔助駕駛系統功能未注意車前狀況撞擊前方緩撞車，車體嚴重凹毀，地上也不滿碎片，所幸柯男未受到傷害。現場3車道，占用內側車道處理，事故現場於3時5分許排除恢復通車，2車駕駛酒測值均為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。
國道警方呼籲用路人行駛高速公路時，應注意前方路況，勿疲勞駕駛，注意行車安全，現今許多車輛均具有駕駛輔助系統，雖能提高駕駛盲區警示、降低駕駛行車疲勞壓力，但提醒用路人仍應握好方向盤及注意車前狀態小心駕駛，必要時應主動介入操控車輛，切勿過度信賴駕駛輔助系統，不論前後座駕駛及乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。
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