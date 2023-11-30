桃園駕駛撞緩撞車超過一半車體卡車下 疑這原因造成

38歲的柯姓駕駛今下午2時許，行駛轎車於國道1號北向65公里平鎮路段，疑似因開啟輔助駕駛系統功能未注意車前狀況撞擊前方緩撞車，所幸科男未受傷，現場3車道，占用內側車道處理，事故現場於3時5分許排除恢復通車，2車駕駛酒測值均為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

下午2時22分許，高公局委外施工廠商於國道1號北向65公里平鎮路段內側車道移動清掃作業，並派緩撞車協助後方警戒，柯男疑似因開啟輔助駕駛系統功能未注意車前狀況撞擊前方緩撞車，車體嚴重凹毀，地上也不滿碎片，所幸柯男未受到傷害。現場3車道，占用內側車道處理，事故現場於3時5分許排除恢復通車，2車駕駛酒測值均為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。