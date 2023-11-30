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公館商圈天降磁磚雨釀騎士傷 市府派建築師勘查曝「有危險」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

北市公館商圈昨天下午發生天降磁磚雨意外，中正區汀州路三段一棟建物外牆磁磚不明原因剝落，散落在人行道上，一名路過女騎士受波及不慎自摔，警方後續也到場拉封鎖線。台北市建管處表示，勘查結果外牆磁磚有剝落危險之虞，限期修繕，未改善最重罰30萬元。

汀州路三段295號為一棟7層樓建物，昨天5、6樓間的外牆磁磚剝落，建管處收到通報後，立即指派建築師現場勘查，因外牆磁磚有剝落危險之虞，後續發函所有權人限期30日內修繕，逾期未改善，將依建築法第91條規定，處6至30萬元罰鍰。

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北市汀州路三段295號為一棟7層樓建物，昨天5、6樓間的外牆磁磚剝落。圖／台北市建管處提供
北市汀州路三段295號為一棟7層樓建物，昨天5、6樓間的外牆磁磚剝落。圖／台北市建管處提供
北市汀州路三段一棟建物外牆磁磚昨天不明原因剝落，散落在人行道上。圖／台北市建管處提供
北市汀州路三段一棟建物外牆磁磚昨天不明原因剝落，散落在人行道上。圖／台北市建管處提供

建築師 北市

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