少年徘徊北市「某大樓」頂 數名員警出動攔阻...這次勸下了

台北市中山區某大樓頻傳墜樓案，近期「21天釀3死」，轄區警方為防止再發生事故，日前加強巡守，昨晚又獲報有少年在樓頂徘徊，員警立刻上樓清查，所幸勸說後將少年勸下才未釀憾事，呼籲民眾務必珍惜生命。

警方表示，昨晚7時許接獲民眾報案，稱發現大樓頂有1名男子躊躇徘徊，轄區派出所立刻派員到場，洪姓巡佐等數名員警起初查無男子身影，不久後在水塔周遭發現少年蹲坐角落，經員警勸說，少年才願意配合員警下樓。

據悉，少年非大樓住戶，因近期父母離異，又與女友分手，心情低落，上網搜尋相關資料後竟獨自前往這棟「知名」大樓；員警勸下少年後不斷安慰少年，人生道路還很長，希望他好好珍惜生命。

這處大樓過去墜樓案頻傳，且不少是非住戶墜落，引起社會熱議，近期更自10月29日起「21天釀3死」，警方為防止短期再有事故發生，特別加強大樓巡邏勤務，要求員警每3小時到大樓簽表1次，並在原地守望一段時間再離開，避免再有可疑民眾無故進入大樓。

不過，警方也深知投入大量警力「守大樓」不是辦法，據悉近期也與里長討論溝通，雖大樓管委會經費不足未能加強門禁管理，是否能運用市府的力量介入協助，避免大樓再有事故發生。