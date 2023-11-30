北市聯醫逾300人收不雅恐嚇郵件 醫師：點開一看竟是自己的臉

台北市聯合醫院逾300名醫生收到不雅換臉恐嚇郵件，北市刑大查出該手法從大陸流傳，歹徒註冊帳號在香港。記者廖炳棋／翻攝 台北市立聯合醫院6月迄今，超過300名醫師陸續收到深偽技術製作的不雅照片恐嚇信，院方清查後統一報案，警方調查信中為一張男女在旅館休息畫面，男生臉部遭置換成醫生照片，是流傳大陸影音影像的截圖。醫師今憶及，點開信件看到不雅照，一開始有嚇到，定眼一看發現是用他的大頭照變造，就一笑置之。

北市聯醫一位醫師今表示，剛開始看到信件時，不小心點開，印入眼簾就是大大的不雅照，但是定眼一看，覺得臉部表情很熟悉，仔細檢查發現是用自己大頭照製作的假照片，他就一笑置之，同時通知院內相關單位，避免其他人受騙。

該名醫師提及醫院作為，官網醫師介紹暫時不放醫師mail，也向同仁宣導外部信件須小心是釣魚或詐騙信件，定期舉辦資安講座。「AI崛起，這種案件未來一定會層出不窮」。

北市刑大表示，今年7月受理北市聯醫報案，指稱6月起，聯醫醫生陸續收到恐嚇郵件，警方審視郵件內照片，為一張男女在旅館休息畫面，男生臉部遭置換成醫生照片，歹徒要求收到郵件的醫生和寄信者聯繫，但因畫面剪接過於粗糙，沒有醫生理會上當，聯醫清查有300多位醫生收到信件，決定統一報案。

警方調查，恐嚇信中的畫面是流傳於大陸影音影像的截圖，已在大陸被用於恐嚇官員案件，這次套用到恐嚇台灣醫生，犯嫌所用電子郵件，註冊於大陸香港地區，警方將持續與刑事局合作，追查信件來源追緝犯嫌。