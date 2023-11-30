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影／澎湖白沙鄉碼頭火燒船1男遭燒傷 風勢助長火滅船燒焦
澎湖縣白沙鄉瓦硐村碼頭今天上午11時29分許傳出火燒漁船意外，消防局獲報出動6車11人前往搶救，郭姓船員來不及逃生，全身有50%燒燙傷，送醫急救；由於當地風勢助長，消防員頂風射水線，火勢約15分鐘後撲滅，但船已燒焦，付之一炬。
澎湖縣消防局指出，今天上午11時29分許接獲民眾報案，指稱白沙鄉瓦硐村碼頭有一艘漁船起火燃燒，請求派遣人車前往搶救，消防局派遣第二大隊、白沙、西嶼及馬公分隊共計6車11人前往馳援。
警消和海巡人員抵達漁港後，見漁船已冒煙起火，郭姓船員（64歲）來不及逃生，全身有50%燒燙傷，被救護員緊急送往三軍總醫院澎湖分院急救。
由於漁港風勢強勁，消防員頂著強風朝海中的火燒船射水灌救，約15分鐘撲滅火勢，但漁船已燒成焦黑，詳細起火原因由火調科人員調查中。
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