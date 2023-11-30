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網紅「蜜柑」貓站長穿刑警背心反詐 看得心都酥了

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄警方與高捷公司利用網紅「蜜柑貓站長」宣導反詐。圖／高雄市警小港分局提供
高雄警方與高捷公司利用網紅「蜜柑貓站長」宣導反詐。圖／高雄市警小港分局提供
高雄市警小港分局宣導反詐，找人氣持續上升的高雄捷運「蜜柑貓站長」當主角，讓蜜柑貓站長穿上刑警背心，拍攝反詐宣導影片，刊網要網友按讚，並舉辦抽獎活動，要送蜜柑小吊飾給參加活動的網友。

高雄捷運公司「蜜柑貓站長」原本是流浪橘貓，經高捷橋頭糖廠站人員認養，因是橘貓，取名「蜜柑」，2020年9月經高捷公司任命為「糖廠站貓站長」，平時在高捷總部，由高捷人員輪流陪伴值勤，每月或節日回糖廠站值勤，照片貼上IG，「蜜柑貓站長」因而在網路爆紅。

小港警分局最近找網紅 「三條仙」寧寧、雪岑、魏萱拍攝反詐宣導影片後，再突發奇想，與高捷公司合作，讓蜜柑貓站長穿上刑警背心，一起拍攝反詐宣導影片，希望藉由明星貓站長宣導反詐。

小港警分局今天將蜜柑貓站長的反詐影片，貼上臉書專頁，舉辦抽獎活動，獎品除了警察造型行動電源、刑警熊，還有蜜柑貓站長的小吊飾。影片貼文3小時就有不少人參加活動。

高雄警方與高捷公司利用網紅「蜜柑貓站長」宣導反詐。圖／高雄市警小港分局提供
高雄警方與高捷公司利用網紅「蜜柑貓站長」宣導反詐。圖／高雄市警小港分局提供
高雄警方與高捷公司利用網紅「蜜柑貓站長」宣導反詐。圖／高雄市警小港分局提供
高雄警方與高捷公司利用網紅「蜜柑貓站長」宣導反詐。圖／高雄市警小港分局提供
高雄警方與高捷公司利用網紅「蜜柑貓站長」宣導反詐。圖／高雄市警小港分局提供
高雄警方與高捷公司利用網紅「蜜柑貓站長」宣導反詐。圖／高雄市警小港分局提供
高雄警方與高捷公司利用網紅「蜜柑貓站長」宣導反詐。圖／高雄市警小港分局提供
高雄警方與高捷公司利用網紅「蜜柑貓站長」宣導反詐。圖／高雄市警小港分局提供

高捷 影片

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