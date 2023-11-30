網紅「蜜柑」貓站長穿刑警背心反詐 看得心都酥了

高雄市鳳山區一棟公寓今天上午11時許發生一起墜樓意外，37歲李姓女子不明原因從住家5樓墜下，高處墜落時，不偏不倚掉落在路邊一輛轎車上，車頂被砸出一個凹洞，轎車幫李女擋住死神，讓她幸運地仍意識清醒，救被送醫救治，警方正了解李墜樓原因。

2023-11-30 12:52