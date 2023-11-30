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亂訂20分雞排送醫院洗腎室 惡整攤商得付出2萬元代價

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣陳姓男子去年9月向南投市一連鎖雞排攤電話訂購20分雞排，要送南投醫院洗腎室人員吃，業者依約送到醫院，卻無人領取付款，才知道遭惡搞憤而提告。陳男承認是惡整，南投地院依詐術致人損害財產罪判處拘役20天，可易科罰金折合2萬元，讓陳男為惡搞行為買單。

南投市連鎖雞排攤去年9月下午接獲訂購電話，表示要訂20分雞排請南投醫院洗腎室人員吃，並要求下午5點時送到南投醫院洗腎室。業者加緊炸雞排，趕在4點半就送到南投醫院，但洗腎室和醫院都不知有人訂雞排，陳姓男子電話也不接，業者才知道遭惡整棄單，不甘受騙向派出所報案。

警方根據手機號碼，查出訂購雞排的是20多歲陳姓男子，他承認是惡整業者，才謊稱訂購雞排，但事後他未和許姓業者和解，南投地檢署起訴聲請簡易判決。

法官認為，陳姓男子本就無意履約，只是意圖損害他人，基於詐欺犯意訂購雞排再惡意棄單，故意造成許姓攤商財物損失，犯「詐術致人損害財產罪」，判處陳男拘役20日，得易科罰金，以1千元折算1日，要為這通惡整電話付出2萬元代價。

南投縣陳姓男子惡整訂購20分炸雞後棄單，南投地院判處拘役20日，易科罰金得付出2萬元代價。圖／本報資料照片
南投縣陳姓男子惡整訂購20分炸雞後棄單，南投地院判處拘役20日，易科罰金得付出2萬元代價。圖／本報資料照片

南投 雞排 洗腎

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