影／恐怖畫面曝！高雄水泥攪拌車疑視線差 8旬翁騎單車捲輪下

高雄一輛水泥攪拌車疑視線差，今天上午11時許，在三民區美都路撞及騎單車的85歲老翁，老翁被捲入輪下，命危送醫搶救。記者石秀華／翻攝 高雄市蔡姓男子今天上午11時許駕駛水泥攪拌車，行經三民區美都路右轉遼寧三街時，疑視線死角，未注意同向騎單車的85歲陳姓老翁，過彎時撞及陳翁，導致陳連人帶車被捲入輪下，警消獲報趕抵，救護員將奄奄一息的陳翁搶救脫困，緊急送醫搶救中。

警方指出，今天上午11時7分許接獲車禍事故通報，指位於三民區遼寧三街與美都路口發生交通事故，警方隨即派員到場處理。

警方調查，蔡姓男子（61歲）駕駛水泥攪拌車沿美都路南向東右轉至遼寧三街時，疑視線角度，未注意右方陳姓老翁（85歲）騎乘的電動輔助自行車，陳的單車被擦撞後，連人帶車被捲入車底。

陳男被救護員搶救脫困，因腦部出血目前送高醫急救中，駕駛蔡男經警方酒測，無酒駕行為；警方初步分析疑為蔡男駕車右轉彎時，未依規定先駛入外側車道肇事，詳細肇責仍待交通大隊進一步分析鑑定。