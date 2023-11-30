聯結車新莊等紅燈遭後車推撞 肇事車駕駛跑了

今天凌晨新北市新莊區環漢路二段發生兩車碰撞，肇事車輛駕駛趁隙逃逸，警方已循線通知車主到案說明釐清。記者曾伯愷／翻攝 王姓聯結車司機今天凌晨開車經過新北市新莊區環漢路二段等紅燈，遭後方一輛汽車推撞，王姓司機下車察看，但肇事車駕駛卻突然逃跑，留下一臉錯愕的王姓司機。目前警方以車追人循線通知車主到案說明釐清，另針對駕駛肇事逃逸部分，後續將依法開單告發。

據了解，王姓男子（53歲）為聯結車司機，今天凌晨1時12分左右開車行經新北市新莊區環漢路二段252200號燈桿等紅燈，未料卻遭後方一輛汽車推撞。王男下車察看，但汽車駕駛卻趁隙逃跑。警方獲報派人趕抵，現場沒有人受困受傷，肇事車輛內未查有違禁物品。目前警方以車追人循線通知肇事車主到案說明釐清。