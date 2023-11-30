看到小黃就下手！怪男敲破車窗行竊...大台北河堤外逾20車受害

謝姓男子經濟不穩定缺錢花用，上周挑選停在大台北河堤外的停車場，看到計程車就大膽用鑿子擊破車窗，竊走車內財物，共有逾20輛計程車受害，財損逾2萬元。警方三天內接獲多名被害者報案，隔天火速持拘票將人逮捕送辦。

多輛停在華中橋堤外停車場的計程車，日前遭人敲破車窗行竊，警方循線持票逮捕犯嫌謝姓男子，查獲贓款6900元。記者翁至成／翻攝

萬華警方21日至23日接獲逾10名被害人報案，都是停在華中橋堤外停車場的計程車，被人敲破車窗行竊，立刻調閱監視器畫面，發現謝男（33歲）形跡可疑，他多挑凌晨、深夜之際，騎機車到停車場，見四下無人直接持工具敲破車窗，共得手1萬多元。

警方向地檢署聲請拘票，24日在謝男新北中和住處附近拘提到案，查獲贓款6900元、贓物筆記型電腦1台，以及犯案用鑿子1把。

謝男警詢時供稱，因在市場送貨經濟來源不穩定，缺錢花用，一時興起認為計程車內應該放有零錢、鈔票，才暴力行竊，警詢後被依加重竊盜、毀損罪移送法辦。