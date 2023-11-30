北市聯醫300醫生收換臉恐嚇郵件 手法來自大陸 警：太粗糙

台北市聯合醫院309多名醫生收到不雅換臉恐嚇郵件，北市刑大查出該手法從大陸流傳，歹徒註冊帳號在香港。記者廖炳棋/翻攝 台北市刑大科技偵查隊今天指出，今年6月起，台北市聯合醫院醫生陸續收到深偽技術製作的不雅照片恐嚇信，截至目前已有300多名醫生收到信，但因為技術太差，一看就是假，沒有醫生理會歹徒要求。

市刑大表示，今年7月受理北市聯醫報案，指稱6月起，聯醫醫生陸續收到恐嚇郵件，警方審視郵件內照片，為一張男女在旅館休息畫面，男生臉部遭置換成醫生照片，歹徒要求收到郵件的醫生和寄信者聯繫，但因畫面剪接過於粗糙，沒有醫生理會上當，聯醫清查有300多位醫生收到信件，決定統一報案。

警方調查，恐嚇信中的畫面，是流傳於大陸影音影像的截圖，已在大陸被用於恐嚇官員案件，這次套用到恐嚇台灣醫生，犯嫌所用電子郵件，註冊於大陸香港地區，警方將持續與刑事局合作，追查信件來源追緝犯嫌。警方也呼籲，收到不明郵件莫驚慌，請小心查證報警處理。