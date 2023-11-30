桃園翁不滿誤點「垃圾砸進駕駛座」 清潔隊員不甘受辱報警
桃園市環境清潔稽查大隊蘆竹中隊清潔隊員日前駕駛垃圾車執勤，遇到民眾不滿垃圾車誤點，猛敲駕駛座門並怒將垃圾砸至車內，導致清潔隊員被垃圾砸中。事後清潔隊員不甘受辱報警，今警方已通知涉案老翁到案說明，全案依妨害公務、公然侮辱罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
桃園蘆竹忠孝西路日前下午5點半，有民眾疑似不滿垃圾車因塞車誤點，在敲垃圾車駕駛車門後，竟怒嗆清潔隊員「幾點了！幾點了！」隨即將手上2包垃圾往駕駛座丟，還砸到執勤中的駕駛，駕駛雖數次勸阻，但該民眾仍執意往駕駛座丟垃圾，完全不理會垃圾袋中有樹枝等尖銳物品，駕駛不堪受辱及民眾暴行，事後兩度帶著車輛影像紀錄向警方報案。
但清潔隊員權益促進會指出，事發後駕駛兩次報案卻遭員警告知，提告需要知道對方身分，而該民眾在大庭廣眾下的脫序不法行為，且有影像紀錄為證，迄今仍查不到該民眾身分，不禁令人懷疑，桃園市政府是否還有能力保障基層清潔隊員，甚至是ㄧ般民眾的生命安全？
對此蘆竹警分局今表示，有關蘆竹中隊清潔隊員遭民眾往駕駛座丟垃圾一案，已通知涉案林姓老翁到案，他坦承犯行不諱並深感悔意，稱當時因不滿垃圾車經常誤點，才一時衝動將垃圾丟往駕駛座，全案將依妨害公務、公然侮辱罪嫌函請桃園地檢署偵辦，警方對於妨害公務行為將嚴正執法，絕不容許暴行挑戰公權力。
促進會認為，近期桃園發生數起清潔隊員遭民眾毆打及罵三字經事件，除民眾不理性外，「沿街收運」的清運政策更是衝突的問題所在，呼籲桃園市政府應徹底檢討清運政策，並逐步落實「定點定時」清運政策，從根源處減少基層隊員跟民眾間衝突。
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