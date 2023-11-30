桃園翁不滿誤點「垃圾砸進駕駛座」 清潔隊員不甘受辱報警

桃園市環境清潔稽查大隊蘆竹中隊清潔隊員日前駕駛垃圾車執勤遭民眾砸垃圾，事後怒報警。圖／桃園市清潔隊員權益促進會提供 桃園市環境清潔稽查大隊蘆竹中隊清潔隊員日前駕駛垃圾車執勤，遇到民眾不滿垃圾車誤點，猛敲駕駛座門並怒將垃圾砸至車內，導致清潔隊員被垃圾砸中。事後清潔隊員不甘受辱報警，今警方已通知涉案老翁到案說明，全案依妨害公務、公然侮辱罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園蘆竹忠孝西路日前下午5點半，有民眾疑似不滿垃圾車因塞車誤點，在敲垃圾車駕駛車門後，竟怒嗆清潔隊員「幾點了！幾點了！」隨即將手上2包垃圾往駕駛座丟，還砸到執勤中的駕駛，駕駛雖數次勸阻，但該民眾仍執意往駕駛座丟垃圾，完全不理會垃圾袋中有樹枝等尖銳物品，駕駛不堪受辱及民眾暴行，事後兩度帶著車輛影像紀錄向警方報案。

但清潔隊員權益促進會指出，事發後駕駛兩次報案卻遭員警告知，提告需要知道對方身分，而該民眾在大庭廣眾下的脫序不法行為，且有影像紀錄為證，迄今仍查不到該民眾身分，不禁令人懷疑，桃園市政府是否還有能力保障基層清潔隊員，甚至是ㄧ般民眾的生命安全？

對此蘆竹警分局今表示，有關蘆竹中隊清潔隊員遭民眾往駕駛座丟垃圾一案，已通知涉案林姓老翁到案，他坦承犯行不諱並深感悔意，稱當時因不滿垃圾車經常誤點，才一時衝動將垃圾丟往駕駛座，全案將依妨害公務、公然侮辱罪嫌函請桃園地檢署偵辦，警方對於妨害公務行為將嚴正執法，絕不容許暴行挑戰公權力。