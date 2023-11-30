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疑分心釀禍！國3竹南段半夜轎車中線追撞 小貨車翻覆駕駛死亡

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

國道3號苗栗縣竹南鎮南下路段，今天凌晨發生轎車撞小貨車死亡事故，小貨車翻覆駕駛死亡，現場一片凌亂。圖／國道警方提供
國道3號苗栗縣竹南鎮南下路段，今天凌晨發生轎車撞小貨車死亡事故，小貨車翻覆駕駛死亡，現場一片凌亂。圖／國道警方提供
國道3號苗栗縣竹南鎮南下路段，今天凌晨發生死亡車禍，一輛轎車在中線追撞小貨車，小貨車再撞擊外側護欄後翻覆在外側車道，小貨車駕駛鄭姓男子（57歲），小轎車駕駛林姓男子（29歲）輕傷，國道警方初步調查林男疑分心肇禍，全案進一步處理中。

警方初步調查，林男駕駛轎車今天凌晨1點21分南下行經112.5公里竹南鎮南下路段，疑因分心駕駛，追撞行駛在中線車道由鄭男駕駛小貨車，小貨車失控撞擊外側護欄後翻覆在外側車道，造成鄭男死亡，林男受輕傷。

現場小貨車扭曲變形，載運物品及碎片散落一地，小轎車車頭嚴重毀損，南下交通一度中斷，造成車輛回堵，警方酒測鄭男、林男都沒有酒精反應，案由警方進一步調查中。

國道警方呼籲，駕車時應依速限行駛，若超速40公里以上，依照新修正道路交通管理處罰條例，處6000元至3萬6000元罰鍰，並當場禁止其駕駛，另處罰車主吊扣該汽車牌照6個月。

此外，駕車若因精神不濟打瞌睡或分心，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照，呼籲駕駛人安全距離保持好，養足精神上國道，疲勞時下交流道或至服務區休息，避免事故發生。

國道3號苗栗縣竹南鎮南下路段，今天凌晨發生轎車撞小貨車死亡事故，小貨車翻覆駕駛死亡，現場一片凌亂。圖／民眾提供
國道3號苗栗縣竹南鎮南下路段，今天凌晨發生轎車撞小貨車死亡事故，小貨車翻覆駕駛死亡，現場一片凌亂。圖／民眾提供
國道3號苗栗縣竹南鎮南下路段，今天凌晨發生轎車撞小貨車死亡事故，小貨車翻覆駕駛死亡，現場一片凌亂。圖／國道警方提供
國道3號苗栗縣竹南鎮南下路段，今天凌晨發生轎車撞小貨車死亡事故，小貨車翻覆駕駛死亡，現場一片凌亂。圖／國道警方提供
國道3號苗栗縣竹南鎮南下路段，今天凌晨發生轎車撞小貨車死亡事故，小貨車翻覆駕駛死亡，現場一片凌亂。圖／國道警方提供
國道3號苗栗縣竹南鎮南下路段，今天凌晨發生轎車撞小貨車死亡事故，小貨車翻覆駕駛死亡，現場一片凌亂。圖／國道警方提供

國道 車道 失控 車禍

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