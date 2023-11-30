空軍官校宿舍工地清晨火舌竄出！出動雲梯車高空灑水滅火
高雄岡山空軍官校周邊正在興建的宿舍工地，今天清晨離奇冒出濃煙並有火舌竄出，空軍官校人員清晨5時30分許發現後，趕緊通報內部消防員出動滅火，並同步請求消防局支援，由於起火點位在工地頂樓3樓的位置，消防指揮中心動員雲梯消防車前往協助，火勢約在8時許撲滅，現場並無人員傷亡。
「工地當時只有1名保全。」空軍官校政戰主任高世強上校指出，因宿舍工地就在官校不遠處，第一時間由官校人員發現工地疑似頂樓失火冒出白煙，緊急通報處置。
這棟失火建築物，為空軍官校去年8月初興建的宿舍，預計明年10月初完工，由於起火位置就在高處頂樓，當時火勢猛烈冒出濃煙，高雄市消防局指揮中心緊急加派人車前往協助，並出動雲梯車，由消防員自高處灑水灌救。
所幸，這起工地離奇大火發生當時，該處位置並無人員在場，無人受困受傷，據悉，該處僅堆放木材等建築材料，目前起火原因仍有待火調科人員鑑定調查。
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