影／網戀詐騙又有新劇本 直球對決「要提款卡」

為了騙取「人頭帳戶」，詐騙集團又有新劇本，高雄市甲仙區日前1名73歲楊姓老翁與一名單身年輕女子網戀。有別過去以缺錢匯款為理由詐騙，這次反其道而行，表示自己要存結婚基金進被害者戶頭，要求獲取提款卡及密碼，楊老先生被愛情衝昏了頭，信以為真，幸好超商店員機警阻止，讓老翁免成詐騙人頭。

警方苦口婆心告訴老翁已經遭到詐騙集團利用。記者蔡世偉／翻攝

高雄旗山分局甲仙分駐所28日接獲報案，稱有老先生疑似遭詐騙，想要在超商寄交金融卡給他人。警方到場後發現，原來這名73歲的楊姓老翁在網路結交一名單身女網友，兩人以結婚為前提網戀，女方謊稱要存放台幣120萬元的結婚基金在楊翁帳戶內，要求楊翁寄交提款卡及其密碼給她。

楊翁不疑有他，就在超商寄送時，店員察覺有異，立刻通報警方到場。經過員警苦口婆心勸說，才醒悟驚覺受騙，直呼自己真的是遇人不淑，非常感謝警方及超商店員。