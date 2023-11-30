男子與妻吵架酒後失控燒路旁機車 被逮辯點菸失手
台北市大安區延吉街25日凌晨3點發生機車起火案件，轄區敦化南路派出所接獲110系統轉報，到場調查，發現是一對夫妻在場吵架，丈夫酒後情緒失控火燒機車，警方立即逮人送辦。
警方到達起火現場時火勢已撲滅，側訪附近居民，得知稍早有一男一女在案發地有口角爭執，調閱監視影像，發現男子踢倒機車後疑似以打火機在機車附近點燃後導致機車起火，兩人隨後離開現場。
警方擴大查訪，在仁愛路四段一帶找到29歲王姓女子，王女指稱縱火男子為36歲許姓丈夫，警方循線在建國南路一段將許男查緝到案，將兩人帶返所釐清案情。
許男辯稱與妻子爭執，酒後情緒失控，拿起隨身抽菸用的打火機要點菸，卻不慎失手點燃路旁機車，許男說詞有不少疑點，詢後依公共危險、毀損罪嫌，移送台北地檢署偵辦。
※ 提醒您：吸菸有礙健康
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