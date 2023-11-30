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聯合報社論／看看新民調 「讓六趴」的心魔可放下了

變天了！今起東北季風增強北台今轉濕冷 明後天低溫降至13度

男子與妻吵架酒後失控燒路旁機車 被逮辯點菸失手　　

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市大安區延吉街25日凌晨3點發生機車起火案件，轄區敦化南路派出所接獲110系統轉報，到場調查，發現是一對夫妻在場吵架，丈夫酒後情緒失控火燒機車，警方立即逮人送辦。

警方到達起火現場時火勢已撲滅，側訪附近居民，得知稍早有一男一女在案發地有口角爭執，調閱監視影像，發現男子踢倒機車後疑似以打火機在機車附近點燃後導致機車起火，兩人隨後離開現場。

警方擴大查訪，在仁愛路四段一帶找到29歲王姓女子，王女指稱縱火男子為36歲許姓丈夫，警方循線在建國南路一段將許男查緝到案，將兩人帶返所釐清案情。

許男辯稱與妻子爭執，酒後情緒失控，拿起隨身抽菸用的打火機要點菸，卻不慎失手點燃路旁機車，許男說詞有不少疑點，詢後依公共危險、毀損罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

※ 提醒您：吸菸有礙健康

台北市一對夫妻街頭吵架，最後變成燒機車案件，丈夫被逮辯稱，是點菸時不慎失手點燃路邊機車，遭警方移送法辦。記者廖炳棋/翻攝
台北市一對夫妻街頭吵架，最後變成燒機車案件，丈夫被逮辯稱，是點菸時不慎失手點燃路邊機車，遭警方移送法辦。記者廖炳棋/翻攝
台北市一對夫妻街頭吵架，最後變成燒機車案件，丈夫被逮辯稱，是點菸時不慎失手點燃路邊機車，遭警方移送法辦。記者廖炳棋/翻攝
台北市一對夫妻街頭吵架，最後變成燒機車案件，丈夫被逮辯稱，是點菸時不慎失手點燃路邊機車，遭警方移送法辦。記者廖炳棋/翻攝

失控 丈夫 情緒

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