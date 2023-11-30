大貨車衝上入口匝道護欄肇事 車上活魚驚跳國道

昨晚9點多國道1號嘉義交流道北上263公里處入口匝道發生一起大貨車衝上入口匝道護欄事故，大貨車肇事後橫停入口匝道及外側路肩上，無人員傷亡，無酒駕，只有國道監視器側錄車上活魚不斷驚跳，肇事原因國道警方調查中。

國道北上263K+910有輛大貨車橫於入口匝道及外側路肩上，監視器還拍到貨車升降板上不斷跳動著的小魚，貨車周邊已有警方、工程人員約有10多人在交管、幫忙，還有工作人員拿著塑膠袋幫忙捉魚。

國道警察第四大隊表示，昨晚9點9分左右，年約41歲楊姓司機駕駛載運少許椰子與漁貨的大貨車，撞擊入口匝道左側護欄，橫於入口匝道及外側路肩上，沒有人受傷，楊男酒測值零，因車輛肇事後橫於入口匝道及外側路肩之護欄上，排除時短暫封閉往嘉義方向的交流道入口匝道及外側車道進行拖救作業。於11點18分排除，肇事原因由斗南分隊調查處理中。