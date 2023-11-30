聽新聞
test
0:00 / 0:00

大貨車衝上入口匝道護欄肇事 車上活魚驚跳國道

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

昨晚9點多國道1號嘉義交流道北上263公里處入口匝道發生一起大貨車衝上入口匝道護欄事故，大貨車肇事後橫停入口匝道及外側路肩上，無人員傷亡，無酒駕，只有國道監視器側錄車上活魚不斷驚跳，肇事原因國道警方調查中。

國道北上263K+910有輛大貨車橫於入口匝道及外側路肩上，監視器還拍到貨車升降板上不斷跳動著的小魚，貨車周邊已有警方、工程人員約有10多人在交管、幫忙，還有工作人員拿著塑膠袋幫忙捉魚。

國道警察第四大隊表示，昨晚9點9分左右，年約41歲楊姓司機駕駛載運少許椰子與漁貨的大貨車，撞擊入口匝道左側護欄，橫於入口匝道及外側路肩上，沒有人受傷，楊男酒測值零，因車輛肇事後橫於入口匝道及外側路肩之護欄上，排除時短暫封閉往嘉義方向的交流道入口匝道及外側車道進行拖救作業。於11點18分排除，肇事原因由斗南分隊調查處理中。

國道四大隊呼籲，用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，以確保他人與自身用路安全。

國道1號嘉義交流道北上263公里處，大貨車肇事後橫停入口匝道及外側路肩上。圖／翻攝畫面
國道1號嘉義交流道北上263公里處，大貨車肇事後橫停入口匝道及外側路肩上。圖／翻攝畫面
國道1號嘉義交流道北上263公里處，大貨車肇事後橫停入口匝道及外側路肩上，車上載送椰子及魚貨。圖／翻攝畫面
國道1號嘉義交流道北上263公里處，大貨車肇事後橫停入口匝道及外側路肩上，車上載送椰子及魚貨。圖／翻攝畫面
國道監視器側錄車上活魚在大貨車後方升降板上不斷驚跳。圖／翻攝畫面
國道監視器側錄車上活魚在大貨車後方升降板上不斷驚跳。圖／翻攝畫面
國道1號嘉義交流道北上263公里處，大貨車肇事後橫停入口匝道及外側路肩上。圖／翻攝畫面
國道1號嘉義交流道北上263公里處，大貨車肇事後橫停入口匝道及外側路肩上。圖／翻攝畫面

國道 監視器 嘉義

延伸閱讀

女子入夜跨坐忠孝橋護欄 三重警及時將她抱下來

影／有夠衰！高雄大貨車一轉彎 3騎士紅燈前遭木材擊落

只抓得到桃竹苗 桃園禁行大貨車科技執法有漏洞

國1北上桃園路段小車追撞大貨車 轎車駕駛一度受困命危送醫

相關新聞

新北發生工安意外 印刷工人操作機台不慎遭鐵條插中手背

新北市今天發生一起工安意外，印刷公司陳姓員工操作機台時，疑似一時疏忽，不慎遭尖銳金屬鐵條插中手背，緊急送醫後無生命危險。

三重偵查佐涉嫌「洩民眾個資給徵信社」 新北地檢指揮警政署、市警局搜索

新北市三重警分局傳有刑警涉嫌洩漏民眾個資給徵信業者，新北地檢署今天指揮警政署、新北市警局督察室和政風室人員到分局搜索。三...

大貨車衝上入口匝道護欄肇事 車上活魚驚跳國道

昨晚9點多國道1號嘉義交流道北上263公里處入口匝道發生一起大貨車衝上入口匝道護欄事故，大貨車肇事後橫停入口匝道及外側路...

影／被堆肥桶擠落頭部摔地 新莊清潔員送醫搶救未脫險

新北市新莊區黃姓清潔隊員昨天晚上在隊上啟動廚餘車，導致站在車斗後的簡姓清潔隊員被堆肥桶擠落，簡男跌摔頭部撞地，顱內出血當...

影／台中男拿鐮刀沿路毀損7輛汽機車警逮捕 建請羈押

台中陳姓男子昨天深夜在梧棲區住處附近，涉嫌拿鐮刀沿路砸損6輛轎車和1輛機車，鄰居嚇壞，員警到場逮捕，取出鐮刀，今天依公共...

新北國華高爾夫球場內 女桿弟撿球驚見男屍

新北市淡水區小坪頂國華高爾夫球場，今天下午2時許有1名女桿弟在幫客人撿球時，赫然在水溝裡發現1具男屍，由於面容泡水浮腫難...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。