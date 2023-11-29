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新北發生工安意外 印刷工人操作機台不慎遭鐵條插中手背

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市新店區一間印刷公司陳姓員工今天疑似操作機台不慎遭尖銳鐵條插中手背。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區一間印刷公司陳姓員工今天疑似操作機台不慎遭尖銳鐵條插中手背。記者王長鼎／翻攝

新北市今天發生一起工安意外，印刷公司陳姓員工操作機台時，疑似一時疏忽，不慎遭尖銳金屬鐵條插中手背，緊急送醫後無生命危險。

今天中午12時許，位於新店區寶橋路一間印刷公司一名陳姓男員工（46歲）在操作機台時，不慎被一根尖銳的金屬鐵條刺中左手背，公司同事見狀趕緊打119報案，新北市消防局獲報後，立即派出新店消防分隊救護車前往現場。

救護人員到達現場後，發現傷者陳男左手掌背部插著一根長約40公分、末端面積約2乘2公分的金屬條，但金屬鐵條並未貫穿，陳男意識清醒，生命徵象穩定，救護人員立即替患者止血固定，連同金屬鐵條一併送往新店慈濟醫院救治，救護人員到院後替患者打上止血帶，協助院方醫護人員拔除鐵條，清洗包紮傷口。

新北市消防局第四大隊求災救護大隊長陳志瑋提醒，操作機台時，應注意安全防護，避免發生意外傷害。若發生創傷，應立即用乾淨的布料或衛生紙壓住傷口，並儘速撥打119求救，不要自行拔除異物，以免加重出血或傷口感染。

新北市新店區一間印刷公司陳姓員工今天疑似操作機台不慎遭尖銳鐵條插中手背。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區一間印刷公司陳姓員工今天疑似操作機台不慎遭尖銳鐵條插中手背。記者王長鼎／翻攝

工安 醫護人員 救護車

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