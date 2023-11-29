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新北發生工安意外 印刷工人操作機台不慎遭鐵條插中手背
新北市今天發生一起工安意外，印刷公司陳姓員工操作機台時，疑似一時疏忽，不慎遭尖銳金屬鐵條插中手背，緊急送醫後無生命危險。
今天中午12時許，位於新店區寶橋路一間印刷公司一名陳姓男員工（46歲）在操作機台時，不慎被一根尖銳的金屬鐵條刺中左手背，公司同事見狀趕緊打119報案，新北市消防局獲報後，立即派出新店消防分隊救護車前往現場。
救護人員到達現場後，發現傷者陳男左手掌背部插著一根長約40公分、末端面積約2乘2公分的金屬條，但金屬鐵條並未貫穿，陳男意識清醒，生命徵象穩定，救護人員立即替患者止血固定，連同金屬鐵條一併送往新店慈濟醫院救治，救護人員到院後替患者打上止血帶，協助院方醫護人員拔除鐵條，清洗包紮傷口。
新北市消防局第四大隊求災救護大隊長陳志瑋提醒，操作機台時，應注意安全防護，避免發生意外傷害。若發生創傷，應立即用乾淨的布料或衛生紙壓住傷口，並儘速撥打119求救，不要自行拔除異物，以免加重出血或傷口感染。
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