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影／台中男拿鐮刀沿路毀損7輛汽機車警逮捕 建請羈押

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中陳姓男子昨天深夜在梧棲區住處附近，涉嫌拿鐮刀沿路砸損6輛轎車和1輛機車，鄰居嚇壞，員警到場逮捕，取出鐮刀，今天依公共危險罪和毀損罪嫌移送台中地檢署，並建請檢察官向法院聲請羈押。

附近鄰居表示，48歲陳姓男子已多次騷擾鄰居，大家不堪其擾，幸好這次警方迅速逮人，暫時還大家安寧和安心。

清水警分局昨晚11點46分獲報，梧棲區中央路陳姓男持鐮刀沿路毀損路旁6輛轎車前後擋玻璃及1輛機車儀表板，致民眾心生畏懼，顯已妨害公眾往來安全。

警方立即到場，沿路搜尋發現陳嫌，經民眾指證上前逮捕時，他還質疑員警有何證據捉他，員警發現他將犯案鐮刀藏於背心內，查扣後今天依法移送台中地檢署偵辦，並以有反覆實施之虞建請檢察官向法院聲請羈押。

警方表示，對於轄區治安、交通安全警方責無旁貸，對於轄區不法事情，定將全力積極查緝絕不寛待，以維護民眾安全生活環境。

陳姓男子持鐮刀沿路毀損路旁6輛轎車和一輛機車，台中市清水警分局員警逮人。記者游振昇／翻攝
陳姓男子持鐮刀沿路毀損路旁6輛轎車和一輛機車，台中市清水警分局員警逮人。記者游振昇／翻攝

梧棲 檢察官

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