影／台中男拿鐮刀沿路毀損7輛汽機車警逮捕 建請羈押

台中陳姓男子昨天深夜在梧棲區住處附近，涉嫌拿鐮刀沿路砸損6輛轎車和1輛機車，鄰居嚇壞，員警到場逮捕，取出鐮刀，今天依公共危險罪和毀損罪嫌移送台中地檢署，並建請檢察官向法院聲請羈押。

附近鄰居表示，48歲陳姓男子已多次騷擾鄰居，大家不堪其擾，幸好這次警方迅速逮人，暫時還大家安寧和安心。

清水警分局昨晚11點46分獲報，梧棲區中央路陳姓男持鐮刀沿路毀損路旁6輛轎車前後擋玻璃及1輛機車儀表板，致民眾心生畏懼，顯已妨害公眾往來安全。

警方立即到場，沿路搜尋發現陳嫌，經民眾指證上前逮捕時，他還質疑員警有何證據捉他，員警發現他將犯案鐮刀藏於背心內，查扣後今天依法移送台中地檢署偵辦，並以有反覆實施之虞建請檢察官向法院聲請羈押。