新北國華高爾夫球場內 女桿弟撿球驚見男屍

新北市淡水區小坪頂國華高爾夫球場，今天下午2時許有1名女桿弟在幫客人撿球時，赫然在水溝裡發現1具男屍，由於面容泡水浮腫難以辨識、未帶證件，初步研判約為中年，警方還在查證身分，遺體移置殯儀館。

據了解，高爾夫球場是會員制，有門禁管制，除非打球客人或相關工作人員，一般民眾不太會走進球道範圍。今天下午1名女桿弟陪客人打球，打到第3洞時，她走到草地旁撿球時，赫然在引流至水池的小水溝內發現1具趴臥的男性屍體。