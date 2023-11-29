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新北國華高爾夫球場內 女桿弟撿球驚見男屍

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區小坪頂國華高爾夫球場，今天下午2時許有1名女桿弟在幫客人撿球時，赫然在水溝裡發現1具男屍，由於面容泡水浮腫難以辨識、未帶證件，初步研判約為中年，警方還在查證身分，遺體移置殯儀館

據了解，高爾夫球場是會員制，有門禁管制，除非打球客人或相關工作人員，一般民眾不太會走進球道範圍。今天下午1名女桿弟陪客人打球，打到第3洞時，她走到草地旁撿球時，赫然在引流至水池的小水溝內發現1具趴臥的男性屍體。

警方獲報到場勘查，死者衣著完整，不是俱樂部球友或球場工作人員，身上雖無明顯外傷，但面部朝下泡水浮腫，無法辨識容貌，身上也沒有證件，年紀接近中年。員警還在調查身分，遺體暫時先移置到板橋殯儀館。

位於新北市淡水區的國華高爾夫球場內，今天下午有1名女桿弟撿球驚見水溝裡有男屍。記者林昭彰／翻攝
位於新北市淡水區的國華高爾夫球場內，今天下午有1名女桿弟撿球驚見水溝裡有男屍。記者林昭彰／翻攝
國華高爾夫球場第3洞稱為「探手羅漢」。圖／翻攝北投國華高爾夫俱樂部臉書
國華高爾夫球場第3洞稱為「探手羅漢」。圖／翻攝北投國華高爾夫俱樂部臉書

殯儀館

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