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新北國華高爾夫球場內 女桿弟撿球驚見男屍
新北市淡水區小坪頂國華高爾夫球場，今天下午2時許有1名女桿弟在幫客人撿球時，赫然在水溝裡發現1具男屍，由於面容泡水浮腫難以辨識、未帶證件，初步研判約為中年，警方還在查證身分，遺體移置殯儀館。
據了解，高爾夫球場是會員制，有門禁管制，除非打球客人或相關工作人員，一般民眾不太會走進球道範圍。今天下午1名女桿弟陪客人打球，打到第3洞時，她走到草地旁撿球時，赫然在引流至水池的小水溝內發現1具趴臥的男性屍體。
警方獲報到場勘查，死者衣著完整，不是俱樂部球友或球場工作人員，身上雖無明顯外傷，但面部朝下泡水浮腫，無法辨識容貌，身上也沒有證件，年紀接近中年。員警還在調查身分，遺體暫時先移置到板橋殯儀館。
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