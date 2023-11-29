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嘉縣六腳2車擦撞 19歲男騎士傷重送醫不治

中央社／ 嘉義縣29日電

台19線嘉義縣六腳鄉路段今天上午發生死亡車禍，19歲林姓男子騎乘電動機車疑追撞前方小貨車，林男當場失去呼吸心跳，送醫被宣告不治，確切肇事原因警方調查中。

嘉義縣警察局朴子分局告訴中央社記者，上午8時24分獲報六腳鄉六斗村六斗尾附近台19線發生機車與小貨車追撞車禍，機車騎士受傷倒地，小貨車司機沒受傷。

警方指出，到場發現騎乘電動機車的男子已無呼吸心跳，小貨車後面有明顯撞擊痕跡，滿地電動機車的碎片，救護車立即將人送往中國醫藥大學北港附設醫院急救，但因傷重被宣告不治。

警方表示，經查證得知電動機車騎士是19歲林姓男子，他騎乘電動機車從北港往朴子方向行駛，到六斗尾附近（台19線71.5公里）疑追撞剛從一旁村庄道路駛出、由王姓男子駕駛的小貨車，是否為車速過快或其它因素肇禍，還在調查中。

電動機車 嘉義 北港

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