新北男誤信理財網紅遭詐57萬 警藏身新北耶誕城人潮逮2車手

新北市板橋區羅姓男子上月在通訊軟體上認識與股市網紅「阿格力」同名的網友，經介紹加入LINE投資群組後陸續匯款及面交57萬元投資，當羅男欲領回獲利時發現無法出金才驚覺遭騙。海山警方前天獲報請羅男與對方相約面交100萬，並派員於現場埋伏，當場逮捕賴姓及吳姓車手，詢後將2人依詐欺及洗錢罪嫌送辦。

據了解，家住板橋的羅姓男子日前向海山分局報案表示，10月份在臉書上認識名為「阿格力」的網友，羅男在網路上搜尋後發現「阿格力」是知名網紅理財達人，常在臉書上分享投資心得，因此不疑有他在對方介紹下加入LINE投資群組，短短1個月內陸續匯款及面交57萬元投資。不料羅男日前欲取回獲利時，對方卻一再推拖不出金，並表示要再繳交100萬元保證金才可以領出獲利，羅男此時才驚覺遭騙立即報警。