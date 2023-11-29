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新北男誤信理財網紅遭詐57萬 警藏身新北耶誕城人潮逮2車手

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋區羅姓男子上月在通訊軟體上認識與股市網紅「阿格力」同名的網友，經介紹加入LINE投資群組後陸續匯款及面交57萬元投資，當羅男欲領回獲利時發現無法出金才驚覺遭騙。海山警方前天獲報請羅男與對方相約面交100萬，並派員於現場埋伏，當場逮捕賴姓及吳姓車手，詢後將2人依詐欺洗錢罪嫌送辦。

據了解，家住板橋的羅姓男子日前向海山分局報案表示，10月份在臉書上認識名為「阿格力」的網友，羅男在網路上搜尋後發現「阿格力」是知名網紅理財達人，常在臉書上分享投資心得，因此不疑有他在對方介紹下加入LINE投資群組，短短1個月內陸續匯款及面交57萬元投資。不料羅男日前欲取回獲利時，對方卻一再推拖不出金，並表示要再繳交100萬元保證金才可以領出獲利，羅男此時才驚覺遭騙立即報警。

海山警方獲報後請羅男繼續與詐騙集團聯繫，相約前天在新北市民廣場歡樂耶誕城面交100萬元，意圖藏身人潮以避人耳目。警方隨即派遣便衣警員到場埋伏在人群中，見賴姓車手現身要向羅男取款時一擁而上將賴男逮捕，並循線逮捕在旁把風的車手吳姓少年，警方查扣假冒工作證6張、手機3支、現金5500元及假鈔100萬元等證物，訊後依詐欺及違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送法辦。

海山分局文聖所長利建德帶警員埋伏逮車手。記者黃子騰／翻攝
海山分局文聖所長利建德帶警員埋伏逮車手。記者黃子騰／翻攝
警方藏身耶誕城人潮中逮捕出面取款的車手。記者黃子騰／翻攝
警方藏身耶誕城人潮中逮捕出面取款的車手。記者黃子騰／翻攝

車手 網紅 詐欺 洗錢 詐騙集團

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