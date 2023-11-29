快訊

傳余姓華僑出價2億美元喬柯文哲任副手 中投聲明澄清意外揭露本名

不是台南！交通累計死亡數首下降 王國材點名「這縣市」重點輔導

NHK：美軍魚鷹運輸機墜日本外海 機上8人生死未卜

台南安定工廠火警濃煙蔽天 15小時3場火災南消疲於奔命

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

台南安定蘇林里今天午間傳出工廠火警，火勢不小濃濃黑煙竄上天際，南市府消防局調派支援前往灌救，從昨夜的柳營、今晨學甲到這場火警，消防弟兄疲於奔命，目前安定這場火災並無人受困，火勢控制中，起火原因不明。

南市消防局29日下午1時45分接獲報案，安定區一處工廠發生火警，現場冒出陣陣黑煙，立刻出動救援，一共派遣安定、善化、南科、新市、佳里、西港、麻豆、永康、新化、安和、安南、第四大隊等17車33人馳援。

消防人員到場發現是一處營造廠倉庫，現場堆放建材等易燃物，火勢一發不可收拾，火舌竄出伴隨濃密黑煙，消防人車立刻布起水線灌救，因當地水源缺乏，還調派4部水庫車支援供水。

據了解火災發生時是休息期間，員工大都不在倉庫，因此無人受困，消防隊員正全力灌救阻絕延燒，避免火勢擴大影響周邊建物及民居。

台南市安定區蘇林里一處營造廠倉庫下午突然起火，南市消防局出動警消灌救。照／民眾提供
台南市安定區蘇林里一處營造廠倉庫下午突然起火，南市消防局出動警消灌救。照／民眾提供

火災 南科

延伸閱讀

台南學甲透天厝全面燃燒 屋主不想走...消防隊員救出送醫

台南柳營科技園區工廠大火 廠房全面燃燒中

疑電動獨輪車起火…歸仁6樓公寓濃煙亂竄 出動大批消防人車搶救

嘉市西區1月連3場火災 鐵路以西爭設分隊再引關切

相關新聞

嘉義19歲青年騎GOGORO撞貨車 疑煞車不及傷重死亡

嘉義縣六腳鄉六斗村今早8點多發生死亡車禍，一輛小貨車與機車在路口相撞，疑撞擊力道太大，機車零件、破碎車體掉滿地，騎士19...

影／女兒反鎖車內急死 她報警怒飆老公「剛打電話你為何不接」

高雄39歲林姓女子今天上午開車載女兒外出辦事，怎料途中不小心將女兒反鎖車內。林女因鑰匙、手機全在車內，心急如麻向路人借電...

台南安定工廠火警濃煙蔽天 15小時3場火災南消疲於奔命

台南安定蘇林里今天午間傳出工廠火警，火勢不小濃濃黑煙竄上天際，南市府消防局調派支援前往灌救，從昨夜的柳營、今晨學甲到這場...

影／對國道警比中指？駕駛否認說比YA 貼文控「好大官威」

有男子這個月11日下午開車行經國1北向內湖路段，疑因頭手伸出車外又對警比出不雅手勢（中指），被國道警攔下盤查。駕駛嚴正否...

影／林口水泥工上工邊喝酒 還偷騎別人機車回家找手機

黃姓男子昨天在新北市林口區一處工地內邊喝酒邊工作，突然他發現手機不見找尋未果，他索性將路旁一輛沒拔車鑰匙機車騎走，旋即回...

詐團黑吃黑 4人當街毆打少年、車手搶19張金融卡

詐團雇用少年車手領贓款爆黑吃黑，19歲謝男、18歲林男及2名少年等4人，今年8月間涉當街毆打王姓少年車手，搶走裝有19張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。