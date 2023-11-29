台南安定工廠火警濃煙蔽天 15小時3場火災南消疲於奔命

台南安定蘇林里今天午間傳出工廠火警，火勢不小濃濃黑煙竄上天際，南市府消防局調派支援前往灌救，從昨夜的柳營、今晨學甲到這場火警，消防弟兄疲於奔命，目前安定這場火災並無人受困，火勢控制中，起火原因不明。

南市消防局29日下午1時45分接獲報案，安定區一處工廠發生火警，現場冒出陣陣黑煙，立刻出動救援，一共派遣安定、善化、南科、新市、佳里、西港、麻豆、永康、新化、安和、安南、第四大隊等17車33人馳援。

消防人員到場發現是一處營造廠倉庫，現場堆放建材等易燃物，火勢一發不可收拾，火舌竄出伴隨濃密黑煙，消防人車立刻布起水線灌救，因當地水源缺乏，還調派4部水庫車支援供水。