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影／女兒反鎖車內急死 她報警怒飆老公「剛打電話你為何不接」

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄39歲林姓女子今天上午開車載女兒外出辦事，怎料途中不小心將女兒反鎖車內。林女因鑰匙、手機全在車內，心急如麻向路人借電話向仁武派出所報案。林女指出，老公雖有備用鑰匙，但她打了三通電話未接，怎料，警方一打就通上話，男子立馬趕來開啟車門，二話不說，抱起女兒，結束這場驚魂。

仁武分局指出，今天上午10時35分許，仁武派出所接獲一通報案電話，報案女子慌張地指稱，仁武區文學三街上有女童受困車內，須緊急協助。

警方抵達現場，林女就像熱鍋上的螞蟻，來回不停在車子周圍踱步，不時查看車上女兒情況；林女指出，原本下車要到後座幫女童換尿布，沒想到，駕駛座車門一關上，竟然自行上鎖，她的鑰匙、手機，還有寶貝女兒全在車內，當下只能厚著臉皮向路人借手機撥打電話。

林女說，當下她先請路人打了三通電話給老公，因正在工作的老公身上，有轎車的備用鑰匙，不過，老公不接陌生電話，三通求救電話都沒接，讓她焦急的趕緊先報案求助。

警方一聽完林女說明，立馬協助再撥電話給她老公，竟然接聽通話，讓林女喜出望外，不過，就在林女接過電話一開口，還是忍不住怒說「剛打電話你為什麼不接」、「可以馬上出來嗎」。而她先生一聽女兒遭反鎖車內，10分鐘隨即趕抵現場。

林女表示，女兒在車上時間約15分鐘，車輛仍是處於發動中，自己全程陪同在車外，所幸，警方協助安撫，並通知老公立馬趕來，讓寶貝女兒平安無礙。

王姓夫婦終於救出受困在車內的寶貝女兒。記者古和純／翻攝
王姓夫婦終於救出受困在車內的寶貝女兒。記者古和純／翻攝
王姓女子不時查看在車內的女兒是否安好。記者古和純／翻攝
王姓女子不時查看在車內的女兒是否安好。記者古和純／翻攝

老公 鑰匙

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