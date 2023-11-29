快訊

「藍白合示範區」破滅？蔡壁如周日成立競總 柯文哲抵達前藍營小雞全撤

醫院評鑑擠下萬芳！北慈「踩薛瑞元紅線」 醫界人士：高招

北市街頭凶殺！內湖親戚爭吵 男當街持刀刺入7旬婦左胸

「跟著老師上天堂」險被騙10萬 網紅反詐警阻詐1913萬

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市龍潭區相繼傳出網路投資股票詐騙案，40歲蔡姓男子日前加入「股票第一助教-蔡老師」line群組，「跟著老師投資帶你上天堂」賺錢，到銀行提領積蓄10萬元匯款，行員機警會同警方阻詐，龍潭分局今天上午表示，因應詐騙手法層出，警方請來網紅錄製網購反詐騙、深入校園宣導反詐騙，7月至今成功阻詐保住民眾1913萬元積蓄。

前陣子中部多所大學大學生集體遭到無卡分期購買3C產品詐騙案，引起關切，龍潭警方發現青少年喜愛上網，最常遭遇網路購物詐騙、網路交友詐騙，該分局統計7月至今，警方與金融機構聯手成功攔阻詐騙41件、總共阻詐金額1913萬元，為市民41人保住積蓄免於被騙。

警方最近與龍潭華南銀行合作攔阻，蔡姓男子被YOUTUBE投資廣告吸引，加入「股票第一助教-蔡老師」line群組， 「蔡老師」要蔡男跟著老師投資股票當沖賺錢，每天獲利5、6%，獲利金額佣金抽20%，蔡男不疑有他，想「跟著老師上天堂」，向銀行提領10萬元，行員機警通報警方勸說成功阻詐攔下匯款保住積蓄。

龍潭警方表示，因應網路、Line群組股票投資詐騙廣告層出不窮，許多民眾防不勝防，警方為提高民眾防詐意識，請來網紅「茉茉Mozaiyang Studio」錄製網路購物反詐騙影片，提升民眾識詐能力，也深入新生醫護專校宣導學生網路詐騙手，利用實際案例說明，建立正確法治觀念和正確網購自我保護，避免受騙上當。

「跟老師上天堂」龍潭男子加入「股票第一助教-蔡老師」群組投資不成，險被騙10萬元，（非當事人）。示意圖／警方提供
「跟老師上天堂」龍潭男子加入「股票第一助教-蔡老師」群組投資不成，險被騙10萬元，（非當事人）。示意圖／警方提供
龍潭頻傳網路投資股票詐騙案，網紅「茉茉Mozaiyang Studio」錄製網路購物反詐騙宣導防詐識詐。圖／警方提供
龍潭頻傳網路投資股票詐騙案，網紅「茉茉Mozaiyang Studio」錄製網路購物反詐騙宣導防詐識詐。圖／警方提供

詐騙 網路

延伸閱讀

網紅肖恩推廣特色美食景點 流量王行銷南投

台灣大反詐 推個人版App

砸錢圓夢！台灣網紅「放火」將推旗下VTuber 目標開演唱會、出專屬動畫

周玉蔻批唐鳳打詐不力且不適任 數位部回應了

相關新聞

太離譜！距潮州火車站牆僅5步 驚見電車線旁高吊臂作業

距屏東潮州火車站南下月台隔音橋旁約10尺的1間鐵皮屋民宅，昨天上午雇高臂吊車吊掛鋼材時，站務人員驚見高臂吊車竟在距月台不遠處...

高雄里長遭人出言恐嚇「別囂張」 匿名電話竟是他打來

高雄楠梓慶昌里陳姓里長本月12日接到匿名電話出言恐嚇，經報案並向中華電信調閱通聯紀錄，才發現該電話竟是從里幹事手機打來；...

影／網路指導投資虛擬貨幣 退休男捧百萬現金銀行轉帳被勸阻

新北市一名已退休的邱姓男子誤信網路專家指導投資虛擬貨幣，日前捧著一百萬現金至銀行欲轉帳至國外銀行帳戶，女行員察覺有異報警...

「跟著老師上天堂」險被騙10萬 網紅反詐警阻詐1913萬

桃園市龍潭區相繼傳出網路投資股票詐騙案，40歲蔡姓男子日前加入「股票第一助教-蔡老師」line群組，「跟著老師投資帶你上...

警察最強後盾 台南企業家頒獎鼓勵破案有功員警

破案是最好的犯罪預防，台南市警二分局近二周來共破獲24件各類刑案，今天獲儷堂建設公司董事長楊國堂、瑞玲外省麵董事長鄭清瑞...

罕見！高雄港貨櫃車遭前車擦撞 車頭竟被「扯下來」

高雄港第六貨櫃中心今上午10時許發生車禍，李姓男子駕駛拖板車載運鋼構貨物，行經管制站時，後方貨物與鄭男駕駛的貨櫃車發生碰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。