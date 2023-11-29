「跟著老師上天堂」險被騙10萬 網紅反詐警阻詐1913萬

桃園市龍潭區相繼傳出網路投資股票詐騙案，40歲蔡姓男子日前加入「股票第一助教-蔡老師」line群組，「跟著老師投資帶你上天堂」賺錢，到銀行提領積蓄10萬元匯款，行員機警會同警方阻詐，龍潭分局今天上午表示，因應詐騙手法層出，警方請來網紅錄製網購反詐騙、深入校園宣導反詐騙，7月至今成功阻詐保住民眾1913萬元積蓄。

前陣子中部多所大學大學生集體遭到無卡分期購買3C產品詐騙案，引起關切，龍潭警方發現青少年喜愛上網，最常遭遇網路購物詐騙、網路交友詐騙，該分局統計7月至今，警方與金融機構聯手成功攔阻詐騙41件、總共阻詐金額1913萬元，為市民41人保住積蓄免於被騙。

警方最近與龍潭華南銀行合作攔阻，蔡姓男子被YOUTUBE投資廣告吸引，加入「股票第一助教-蔡老師」line群組， 「蔡老師」要蔡男跟著老師投資股票當沖賺錢，每天獲利5、6%，獲利金額佣金抽20%，蔡男不疑有他，想「跟著老師上天堂」，向銀行提領10萬元，行員機警通報警方勸說成功阻詐攔下匯款保住積蓄。

龍潭警方表示，因應網路、Line群組股票投資詐騙廣告層出不窮，許多民眾防不勝防，警方為提高民眾防詐意識，請來網紅「茉茉Mozaiyang Studio」錄製網路購物反詐騙影片，提升民眾識詐能力，也深入新生醫護專校宣導學生網路詐騙手，利用實際案例說明，建立正確法治觀念和正確網購自我保護，避免受騙上當。