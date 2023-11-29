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罕見！高雄港貨櫃車遭前車擦撞 車頭竟被「扯下來」
高雄港第六貨櫃中心今上午10時許發生車禍，李姓男子駕駛拖板車載運鋼構貨物，行經管制站時，後方貨物與鄭男駕駛的貨櫃車發生碰撞，鄭男車頭疑遭鋼構「拉扯」，整個車頭被「扯下來」，所幸鄭男僅手指擦傷，無生命危險，並未送醫，兩車駕駛酒測值為０，警方已測繪釐清肇責。
警方表示，李男駕駛的拖板車載運鋼構貨物，行經第六貨櫃中心管制站時，從外側車道駛入內側車道，準備離開管制站，疑似變換車道未保持安全距離，後方載運的鋼構貨物與鄭男駕駛的貨櫃車發生擦撞才肇事。
根據現場照片，李男載運的鋼結構，突出部分插入鄭男貨櫃車駕駛室，因車輛繼續往前，鄭男車輛遭鋼結構「拉扯」，整個車頭被「扯下來」，車頭幾乎全毀，所幸鄭男只受到輕傷無大礙；詳細事發原因及肇責，仍待進一步釐清。
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