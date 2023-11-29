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花蓮搜救犬克服測驗門檻 拿下報考高級認證資格

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

歷經0206大地震及0402台鐵太魯閣號事件，花蓮縣消防局2年前從消防署訓練中心，領回3隻搜救犬Fancy、Hero跟Wilson。經過密集訓練，3犬均接續通過IRO國際評量檢測A級（中級）認證，成為正式搜救犬，未來將持續往B級（高級）搜救犬目標邁進，強化救災量能。

消防局有3隻搜救犬，分別為2隻大型犬拉布拉多及1隻小型犬傑克羅素，2隻拉布拉多犬為1公1母，名字是Hero與Fancy，年齡2歲左右；公的傑克羅素犬取名為Wilson，約1歲多。

消防局表示，Fancy、Hero先前檢測已取得A級認證門檻210分，成為正式搜救犬，可隨時投入災害現場搜救，Wilson本月也通過A級認證，將大幅增添隊裡的搜救量能。

雖然3犬已成正式搜救犬，消防局仍持續精進其搜救能力，朝B級搜救犬邁進。要報考B級測驗，需在A級測驗取得2次240分成績，並通過服從跟搜救門檻。Fancy、Hero今年7月參加測驗均獲得240分，但只有Fancy通過門檻，Hero疑因天氣太熱，未通過服從項目。

儘管Hero在上次測驗中失利，不過在領犬員約3個月的密集訓練下，本月再度參加挑戰，順利通過兩項測驗門檻，得到240分以上佳績，拿下報考B級認證資格。

消防局表示，台灣夏季天氣炎熱，冬季常有濕冷水氣，搜救犬除了要適應多變的氣候，還需克服吵雜環境，依領犬員制定的搜索計畫執行任務，在15分鐘找到2名待救者才算通過測驗。3隻搜救犬陸續拿到A級認證，可隨時配合救難人員投入救災行動，未來朝B級認證目標邁進。

花蓮3隻搜救犬通過A級認證，提升特種搜救隊救災能量。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮3隻搜救犬通過A級認證，提升特種搜救隊救災能量。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣消防局有3隻搜救犬，由左至右為Wilson、Fancy、Hero，分別是2隻拉布拉多犬與1隻傑克羅素㹴犬，皆通過A級認證。本報資料照
花蓮縣消防局有3隻搜救犬，由左至右為Wilson、Fancy、Hero，分別是2隻拉布拉多犬與1隻傑克羅素㹴犬，皆通過A級認證。本報資料照

搜救犬 花蓮 消防員

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