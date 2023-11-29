影／里幹事恐嚇女里長「不要囂張」 藍批高雄治安敗壞、警方依法送辦

國民黨高雄市黨部上午舉行記者會表示，楠梓區一名陳姓女里長接到陌生恐嚇電話，報案後才查出歹徒竟是里幹事，國民黨高雄市議員、立委參選人陳美雅說，里長在第一線面對民眾，如果連里長都會被恐嚇，「高雄市的治安是多敗壞？」警方表示依規定受理報案，已查獲嫌疑人並依法送辦。

國民黨高雄市黨部發言人莊為傑說，陳姓女里長11月12日晚上7時許，接到不明來電的恐嚇電話後有去報案，之後調閱通聯記錄，發現恐嚇電話是0920開頭的，里長去查詢後，發現是里幹事的電話，如果是公務上的需求，里幹事打電話應該會顯示是誰，但唯獨這一通要威脅恐嚇的電話，以未顯示號碼的電話撥打，讓人懷疑動機。

警方表示，陳姓女里長的丈夫郭姓男子（61歲）遭陌生人電話恐嚇，經查陳姓女里長11月12日晚間接獲陌生人匿名電話，要她轉告配偶郭姓被害人「不要囂張」、「相堵得到」等嗆聲；郭男11月13日報案，楠梓警分局受理後組成專案小組，查獲嫌疑人白姓男子（46歲）到案，訊後已在11月22日依恐嚇妨害自由罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

據了解，白姓男子是楠梓區的里幹事，他到案後坦承撥打電話，理由是不滿工作常被陳姓女里長的丈夫郭姓男子刁難，才會打電話給女里長，要她轉告丈夫。

陳姓女里長上午透過電話擴音受訪時表示，她與白姓里幹事在工作上「完全沒有糾紛，我對他很好」，因為去年白男調來當里幹事，有些業務不熟悉，她都會慢慢跟白男講，以前的里幹事怎麼做，白男也都聽，「忽然間打這通電話，我也覺得很奇怪，我們會怕啊！」

得知國民黨高雄市黨部要針對里幹事恐嚇里長老公案件開記者會，楠梓分局也派員到場關心並表示，警方依規定受理報案，已查獲嫌疑人並將案件依法送辦。陳美雅說，警察同仁辛苦了，里長很辛苦，在第一線面對民眾，如果連里長都會被恐嚇，高雄市的治安是多敗壞？

陳美雅說，昨天高雄的工地又發生工安事件，市長陳其邁第一時間在幹嘛？他沒有為這件事情講任何一句話，陳其邁還在輔選「擋泥板」，這樣對嗎？