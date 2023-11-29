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高雄里長遭人出言恐嚇「別囂張」 匿名電話竟是他打來

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄楠梓慶昌里陳姓里長本月12日接到匿名電話出言恐嚇，經報案並向中華電信調閱通聯紀錄，才發現該電話竟是從里幹事手機打來；警約談46歲白姓里幹事說明後，上周三依妨害自由罪將他移送偵辦；不過，事隔一周，國民黨高雄黨部指出，這起恐嚇案與該里發放重陽禮金有關，怒批高雄治安亮起紅燈。

警方指出，該通匿名電話一開始指名要61歲郭姓男子（陳里長丈夫）接聽，並出言嗆聲「你叫XXX小心」、「要是在群組寫有的沒的，就試試看!」、「做里長很囂張就對了」，在電話中還指出該里里幹事遭受委屈，被人欺負，還說自己是里幹事的大哥，要郭男不要對里幹事大小聲嗆聲，並帶恐嚇口吻說「相遇得到。」

記者實際致電里長詢問，由郭男接聽表示，對於匿名電話是誰打來，當時曾將錄音開擴音讓多位鄰長聽聽看，卻都聽不出是誰的聲音，隔日向警方提告恐嚇，並向中華電信申請調閱通聯紀錄，這才發現，竟然是通訊錄中白里幹事的電話。

而今天國民黨高雄黨部召開記者會，針對此事說明，提到這起案件與重陽敬老金有關。郭男表示，近期出國時，接獲鄰長通知處理重陽金一事，當時告知對方在鄰長群組中請白男代為處理，但白男疑不滿私人手機處理公務事宜，因此，雙方在群組中出現衝突對話，之後白男退出群組，多日未見在里辦公室出現。

郭男指出，白男自去年9月擔任里幹事一職，僅處理公文傳送事宜，雙方並無太多互動，但他多日沒進辦公室後，就在匿名電話打來不久，莫名帶一年輕男子進到里辦公室，且未告知身分，彷彿來探路找碴，讓里長心感不安。

警方指出，上周三已通知關係人白男針對這起案件到案說明，白男坦言，在工作上與郭男結怨，才會打出匿名電話，要對方不要太囂張。警方表示，近期會加強對該里辦公室巡邏，全案依妨害自由罪移送橋頭地檢署偵辦。

高雄市議員陳美雅怒批高雄黑道治市。記者王勇超／攝影
高雄市議員陳美雅怒批高雄黑道治市。記者王勇超／攝影

恐嚇 提告 國民黨

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